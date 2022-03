Marc Marquez: Herstel oogblessure viel zwaarder dan in 2011

Qua blessureleed heeft Marc Marquez het zwaar te verduren gehad de afgelopen twee jaar. Half 2020 brak hij zijn rechter bovenarm bij een zware crash tijdens de eerste MotoGP-race van het seizoen in Jerez, waardoor hij de rest van het jaar moest toekijken. Ook in 2021 miste de Spanjaard twee races vanwege die blessure, terwijl hij er de rest van het seizoen hinder van bleef ondervinden. Vervolgens moest Marquez ook de laatste twee races van 2021 aan zich voorbij laten gaan, ditmaal vanwege een in training opgelopen hersenschudding en daaropvolgend dubbelzien. Het was de tweede keer dat hij dat kwetsuur opliep, eerder moest hij daar in de winter van 2011 van herstellen.

Marquez verscheen in Maleisië en Indonesië weer aan de start van de MotoGP-tests, maar makkelijk was het herstel van de oogblessure ditmaal niet. “Deze keer was het voor mij zwaarder… de laatste keer is altijd zwaarder, want je vergeet de eerste keer. Maar deze keer was het zwaarder”, legde de Repsol Honda-rijder uit in gesprek met Motorsport.com. “Waarom? Omdat ik wist wat er ging komen. De eerste keer in 2011 vroeg ik mezelf iedere dag: ‘Oké, is het beter vandaag? Nee.’ Dat was wat ik iedere dag deed zodra ik opstond en mijn ogen opende. Maar toen de dokter mij deze keer informeerde dat ik hetzelfde probleem had en dat er drie maanden herstel voor stond, was het als een déjà vu. Toen heb ik het afvragen wanneer het beter zou worden, opgegeven. Ook heb ik geen data geprikt om terug te komen.”

In het herstelproces heeft Marquez dus bewust wat gas teruggenomen. Dat geduldig zijn leerde hij in het herstel van zijn armblessure. “Het is zo dat je een soort angst voelt als je ziet dat je zicht beter wordt, maar februari en de eerste race ziet naderen. Je vraagt je af ‘wat zit er fout?’ Maar ik heb wat gas teruggenomen, want ik zou minimaal drie maanden en maximaal een jaar langs de zijlijn zitten”, vervolgt Marquez. “De dokter vertelde namelijk ‘het is één operatie, en als die niet lukt doen we een nieuwe’. Iedere operatie zou drie maanden extra langs de zijlijn betekenen. Mijn ervaring met mijn arm heeft mij wat dat betreft enorm geholpen bij deze blessure.”