Marquez hecht veel waarde aan zijn 100e MotoGP-podiumplek

Marc Marquez scoorde zondag op het circuit Phillip Island zijn eerste podium van het seizoen. Na een goede start knokte hij gelijk mee voor de overwinning. Die ging uiteindelijk met een klein verschil naar Suzuki-man Alex Rins. Maar ook met de tweede plaats is de zesvoudig MotoGP-kampioen zeer content. Want het was pas zijn vierde wedstrijd na zijn comeback, na de vierde grote operatie aan zijn rechterarm die hij in 2020 zwaar brak. Marquez bekende eerder dat hij het gevoel had dat zijn carrière zonder deze ingreep niet lang meer zou duren. Dit vanwege de problemen die hij op de motor ondervond; zijn rechter opperarmbeen was na de eerste drie operaties dertig graden gedraaid.

Over het net mislopen van de zege in Australië zegt Marquez: "In de laatste ronde probeerde ik het bij Rins, maar hij verdedigde goed." Bij het zien van de defensieve vaardigheden van de Suzuki-rijder besloot hij geen grote risico's te nemen. "Soms kun je niet vergeten waar je vandaan komt", aldus de 29-jarige coureur. "Maar ik heb de volle 100% gegeven en ben blij. Het is een jaar met weinig hoogtepunten geweest voor ons en het goede gevoel komt weer terug, dat is positief."

Naar eigen zeggen was het voor Marquez zondag de eerste keer sinds de noodlottige Grand Prix van 2020 in Spanje dat hij weer heeft genoten van een race. "Die wedstrijd was een van mijn beste in mijn carrière, hoewel de finish toen niet goed was. Qua prestaties was dat een van mijn beste races." De Honda-coureur tempert de verwachtingen door er gelijk aan toe te voegen dat de podiumplek in Australië niet betekent dat hij nu weer een van de grote kanshebbers is in de MotoGP. "Vandaag genoot ik opnieuw, maar we moeten realistisch zijn. Het [Phillip Island] is een circuit dat linksom gaat, het tempo lag superlaag en ik was ook niet aan het pushen in de eerste tien tot vijftien ronden met die zachte achterband. Ik wist vandaag de band en mijn fysieke conditie onder controle te houden. Maar in Maleisië zullen we weer worstelen. In Valencia krijg ik denk ik weer een kans om vooraan mee te doen."

Eigenwijs met zachte achterband

Marquez gokte zondag als enige op de zachte achterband. De piloot zelf vond dat hij het risico moest nemen, ondanks de nodige bedenkingen bij zijn Honda-crew. "We worden steeds beter", aldus Marquez. "Honda werkt hard. In dit kampioenschap valt er niks meer te winnen, maar ze werken heel hard voor 2023. Deze podiumfinish geeft veel motivatie. Ik heb laten zien dat ik nog steeds de rijder ben die zes titels won met Honda. Ze geloven nog altijd veel in mij. Vandaag koos ik voor de zachte achterband, zij waren ertegen. Maar ik zei: jongens, ik neem de gok en de verantwoordelijkheid. Als ik de enige van de grid ben, maakt het niet uit. Het is de enige manier om mee te doen met deze Honda, want met de andere banden weet ik wat de problemen zullen zijn."

Van de honderd podiumplaatsen betrof het 59 keer een overwinning. De voorlaatste keer dat Marquez op het podium stond, was bij de Grand Prix van Emilia Romagna bijna een jaar geleden. Met zijn tweede plaats in Australië staat Marquez - die dit seizoen in totaal acht races moest missen - nu dertiende in het WK.