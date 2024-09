De afgelopen jaren maakte Marc Márquez er bij Honda een gewoonte van om crashes op even knappe als spectaculaire wijze te voorkomen. Sinds zijn overstap naar Gresini Ducati heeft hij dat minder vaak voor elkaar gekregen, maar tijdens de tweede oefensessie voor de Grand Prix van Indonesië lukte dat wel. Op weg naar de zevende tijd en een plek in Q2 wist Márquez ternauwernood een crash in bocht 10 te voorkomen. "Ik heb lange tijd niet zo'n save gehad. Velen zeiden vroeger dat ik een anti-crashsysteem op mijn Honda had, maar nu hebben ze dat systeem op de Ducati gemonteerd", grapte hij na de vrijdagse trainingen.

"Het was mijn beste save bij Ducati, maar op dit moment ook de enige grote save. Soms had ik wel een kleine, maar het was een goed gevoel dat ik het ditmaal redde", vervolgt Márquez, die zijn save tegelijkertijd ook als teken ziet dat het nog niet helemaal naar wens gaat op het Mandalika International Street Circuit. "Ik heb in het verleden echter gezegd dat zo'n save goed is voor de show, maar het betekent ook dat ik me niet op mijn gemak voel en dat we ons moeten verbeteren."

In de twee voorgaande edities van de Indonesische Grand Prix in Mandalika legde Márquez slechts zeven raceronden af. De omloop in Lombok geldt dus niet als een van de favoriete circuits van de zesvoudig MotoGP-wereldkampioen, die dit weekend graag meteen had afgerekend met dat gevoel. "Ik hoopte dat ik me vanaf het begin goed voelde, maar ik had vraagtekens omdat ik het op dit circuit altijd moeilijk heb. In VT1 had ik het ook lastig, maar in VT2 heb ik mezelf verbeterd en was de motor ook beter. Toch moet ik me morgen op dat gebied nog verder verbeteren, want ik heb het nog lastig", concludeert hij dan ook met het oog op de rest van het weekend.

Taxiritje voor toekomstig teamgenoot Bagnaia

Naast de knappe save viel Márquez nog een keer op tijdens de tweede vrijdagse oefensessie. Na het zwaaien van de finishvlag fungeerde de 31-jarige rijder uit Cervera als taxi voor Francesco Bagnaia, die na een proefstart stil kwam te staan met een lege brandstoftank. "Pecco kwam voor mij zonder brandstof te staan en ik zag dat hij zijn hand opstak, dus ik wachtte op hem om hem mee te slepen. Ik begrijp dat dit een sensationeler beeld was omdat hij mijn toekomstige teamgenoot is, maar als je over de finish komt, verdwijnt de rivaliteit naar de achtergrond. Als je iemand kan helpen die in deze hitte midden op de baan staat, dan help je diegene", vertelde Márquez over zijn hulp, al ging dat aanvankelijk ietwat moeizaam. "Ik keek vanaf het begin naar zijn voetsteun en dat is de makkelijkste manier om het te doen. We begrepen elkaar echter niet helemaal."