MotoGP GP van Qatar

Marc Marquez grapt: Alex zou 'slechte broer' zijn als hij titelstrijd riskeert

Marc Marquez heeft de beslissing van zijn broer Alex verdedigd om tijdens de Grand Prix van Maleisië van afgelopen weekend geen riskante inhaalactie te proberen, waarbij hij grapte dat het in gevaar brengen van de titelkansen van een broer hem een "slechte broer" zou maken

Germán Garcia Casanova

Gepubliceerd: 6 nov 2026, 13:36

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Marc Marquez, Ducati Team

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Marquez begint dit weekend aan de Grand Prix van Qatar met een voorsprong van 44 punten op Jorge Martin en 67 punten op Marco Bezzecchi. Met nog drie ronden te gaan krijgt hij op Lusail zijn eerste kans om de MotoGP-wereldtitel veilig te stellen.

Maar zijn voorsprong in het kampioenschap had kleiner kunnen zijn als hij afgelopen zondag niet op Sepang had gewonnen.

Marquez haalde bij de start van de race zijn jongere broer in, die pole position had veroverd. Afgezien van een kort moment in de openingsronde deed Alex Marquez geen serieuze poging om de positie terug te pakken en uiteindelijk viel hij terug naar de derde plaats achter Pedro Acosta.

Marc Marquez sprak donderdag in Qatar en benadrukte dat zijn broer simpelweg een verstandige beslissing had genomen, zeker gezien de fysieke problemen waarmee hij kampte.

"Alex heeft in de tweede helft van het seizoen, in de laatste paar races, geweldig werk geleverd", zei Marquez. "Zeker gezien zijn fysieke toestand.

"In Maleisië dacht hij aan zijn eigen belangen en wist hij hoe hij het risico moest beheersen. Daar zijn broers voor.

"Als je broer om een wereldkampioenschap vecht, ga je niet je motor tegen hem aan gooien om te zien wat er gebeurt. Al helemaal niet omdat we allebei op Ducati's rijden.

"Als je dat doet, ben je een slechte broer. Dan moet je hem bellen en je excuses aanbieden."

Alex Marquez, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Alex eindigde in Maleisië als derde en pakte daarmee zijn derde podium van het seizoen. Na afloop bevestigde de Gresini-rijder dat hij de volgende dag geopereerd zou worden om de grote plaat te verwijderen die zijn rechter sleutelbeen ondersteunt, en om aanhoudende schouderproblemen aan te pakken die voortkomen uit zijn zware crash in Barcelona.

Door de operatie kan hij niet deelnemen aan de GP van Qatar, waardoor Marc de mogelijke steun van zijn broer moet missen terwijl hij probeert het kampioenschap veilig te stellen. Maar de fabrieksrijder van Ducati wees de suggestie van de hand dat hij hulp van andere rijders nodig had.

"Als je de snelheid hebt, heb je geen helpers, teamorders of wat dan ook nodig", zei hij.

Marquez arriveerde later in Doha dan de meeste van zijn rivalen en nam de laatste beschikbare vlucht waarmee hij de officiële persconferentie van donderdag kon bijwonen.

Ondanks zijn forse voorsprong in het kampioenschap bleef hij voorzichtig over zijn kansen om dit weekend de titel binnen te halen.

"Ik ken de cijfers. Ik moet acht punten meer scoren dan de een en 30 meer dan de ander", zei hij, verwijzend naar respectievelijk Martin en Bezzecchi.

In plaats van onnodige risico's te nemen in Lusail, liet Marquez doorschemeren dat zijn voorkeursaanpak zou zijn om zijn positie te versterken voor de laatste twee ronden in Portugal en Valencia.

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