De laatste keer dat Marc Marquez de finish haalde in een MotoGP Grand Prix was in 2022 in Maleisië. Daarna volgde een reeks uitvalbeurten op de zondagen waarin de Repsol Honda-coureur aan de start verscheen, maar in Oostenrijk zag hij na 301 dagen eindelijk weer eens de finishvlag. Op de Red Bull Ring kwam hij tijdens de tiende race van het huidige seizoen als twaalfde over de finish, waarmee hij zijn eerste zondagse punten van het jaar pakte. De vier punten die hij daarmee behaalde brengen zijn totaal op negentien, nadat Marquez zijn eerste vijftien punten tijdens de zaterdagse sprintraces had behaald.

"Het lijkt een grap, maar het klopt. Het is de eerste keer [dit jaar] dat ik een race op zondag heb uitgereden en ik heb mijn eerste punten van het jaar op zondag behaald", vertelde Marquez nadat hij voor het eerst dit jaar de finishvlag zag op zondag. "Eigenlijk is het makkelijk te begrijpen. Je benadert de race met een andere mentaliteit, zoals ik ook deed op Silverstone. Dat ik daar niet finishte, was eerder een race-incident dan dat ik over de limiet ging. Vandaag ging ik de baan op met de zachte band, omdat het gevoel behoorlijk goed was. Aan het einde kreeg de band het zoals verwacht lastig, maar het was acceptabel."

Dezelfde concentratie nodig als in strijd om goed resultaat

Voor de zomerstop viel Marquez enkele keren in kansrijke positie uit, iets wat met name in Frankrijk en Italië het geval was. Nadat hij in Duitsland en Nederland de Grand Prix moest laten schieten wegens blessureleed, besloot hij na de zomerstop om het over een andere boeg te gooien. De focus van de coureur uit Cervera ligt nu puur op het vergaren van data voor Honda en niet op het behalen van een resultaat. Toch stelt Marquez dat dit niet betekent dat hij het met minder concentratie af kan. "Ik heb me op dezelfde manier geconcentreerd als wanneer ik voor resultaten push, want als je nieuwe afstellingen en andere dingen probeert en je niet volledig geconcentreerd bent, dan is het lastig te begrijpen", legde hij uit.

"Ik had nu bijvoorbeeld een andere motivatie met het proberen te managen van de zachte achterband, omdat het gevoel goed was. Zoals verwacht kreeg de band het aan het einde moeilijk. Maar toen ik zag dat ik klaar was om aan te vallen, haalde ik ze in en ging ik ervoor. Maar het is moeilijk om races op deze manier te benaderen, al hebben we dit weekend veel dingen geprobeerd. Iedere run had ik een andere motor. Zondagochtend gingen we voor een enorme verandering, maar we zagen dat dit niet de juiste richting was. Voor de race hebben we een kleine verandering doorgevoerd, maar een grote ten opzichte van de sprintrace. Dat was iets beter, in tegenstelling tot de warm-up. Stap voor stap proberen we het te analyseren, want met de aero van dit jaar is de motor iets anders."