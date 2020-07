Marquez laat verstek gaan in Grand Prix van Andalusië

Zes dagen na zijn zware valpartij tijdens de Grand Prix van Spanje keerde Marquez terug op de Honda RC213V. Tijdens de derde training in Jerez reed de Spanjaard achttien rondjes waarbij hij een 1.37.882 als snelste tijd noteerde. Het was genoeg voor de twintigste plaats in de rangschikking. Hoewel de enkele ronde niet eens zo slecht was, leek Marquez gedurende de sessie steeds meer te worstelen met het onder controle houden van de machine. In de harde remzones (bocht 2 en 6) kon hij niet zijn gebruikelijke lijn rijden, ook in de snelle laatste sector had Marquez moeite het potentieel van de machine optimaal te benutten. Het was daarom maar zeer de vraag of Marquez fit genoeg zou zijn voor de 25 ronden durende race van zondag.

Marquez reed zaterdagmiddag nog eens tien ronden tijdens de vierde vrije training, maar tijdens de kwalificatie kwam de wereldkampioen na een outlap alweer naar binnen. Hij liep direct door naar de vrachtwagens achter de pitbox en daar besloot het team in samenspraak met Marcquez om het weekend verder niet te vervolgen. Kort na de kwalificatie bevestigde HRC dat Marquez niet meer in actie zou komen in het restant van het weekend. Het is voor de eerste keer in zijn carrière dat Marquez een race moet missen vanwege een blessure.

"In Q1 voelde Marc zich slechter", zei Alberto Puig in gesprek met de toegestroomde tv-ploegen. "Het is beter om geen risico te nemen. Het was al heel wat dat hij hier was en het wilde proberen, maar dit is de juiste beslissing. Een kampioen kan niet thuisblijven als hij voelt dat er een kans is."

De eerstvolgende MotoGP-race vindt over twee weken plaats op het circuit van Brno. Naar verwachting zal Marquez daar een nieuwe poging ondernemen om terug te keren.