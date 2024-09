Met zes overwinningen geldt Marc Márquez als de succesvolste rijder op Motorland Aragón en vrijdag voegde hij een klein nieuw hoofdstukje toe aan de succesreeks op het Spaanse circuit. Na in de eerste vrije training met een halve seconde voorsprong de snelste tijd te hebben gereden, plaatste hij zich 's middags met de snelste tijd - en een nieuw ronderecord - rechtstreeks voor Q2. De Gresini-rijder had een kwart seconde voorsprong op Aleix Espargaró op de tweede positie, een marge die hij niet zag aankomen. "Ik verwachtte hier snel te zijn omdat ik dit een leuk circuit vind, maar dit verschil verwachtte ik niet", verklaarde Márquez na afloop van de vrijdagse actie.

Vanaf de openingsminuut van de eerste training liep het gesmeerd bij Márquez en zijn werkgever. "Vanaf het begin had ik de snelheid en als dat zo is, dan werken alle plannen goed en kun je je meer concentreren op de gebruikte banden dan op de snelle ronde. Het is dan makkelijker werken. Ik had vandaag het vertrouwen en het team heeft goed werk geleverd. We begonnen met een heel goede basis en dat helpt enorm", stelde de zesvoudig MotoGP-wereldkampioen, die ook aangaf dat de afstelling van zijn Ducati GP23 precies dezelfde was als twee weken geleden op de Red Bull Ring. Daar werd Márquez nog duidelijk verslagen door de rijders op de GP24, die hij op de vrijdag in Aragón wel achter zich hield.

Márquez had wel een verklaring waarom hij in de vrijdagse trainingen sneller was dan de rijders op de nieuwere Ducati. "De GP24 kan vooral het verschil kan maken als ze veel trekkracht op het asfalt kwijt kunnen, en vandaag... Als je ziet waar [Johann] Zarco staat met de Honda, vraag je je af waarom? Als je weinig grip hebt, dan is de grip van het asfalt de beperkende factor en niet de motorfiets", oordeelde Márquez, die uiteindelijk dus het beste overweg kon met het gloednieuwe asfalt van Motorland Aragón. "Met weinig grip is alles anders. De GP24 hebben tussen 's ochtends en 's middags echter een grote stap gezet en ik verwacht dat ze richting zaterdag een nog grotere stap zetten."

Gooi naar eerste Ducati-zege?

Al met al overheerste bij Márquez het goede gevoel en dat zag hij zelf als een enorme opsteker, nadat hij in Oostenrijk hetzelfde gevoel had. Maar ondanks twee toptijden in de oefensessies wilde hij nog niets weten van een mogelijke gooi naar zijn eerste MotoGP-zege op een Ducati. "Vandaag zijn we de snelste, maar ik wil mezelf geen druk opleggen. Het is pas vrijdag. Het eerste doel is de kwalificatie morgen, daarin willen we op de eerste rij of maximaal de tweede rij terechtkomen", bekeek Márquez het stap voor stap. "Daarna wordt de sprintrace het volgende doel. Vandaag waren we echter supercompetitief en het doel is om morgen hetzelfde gevoel te hebben."