Marquez hoorde geruchten over Marini naar Honda in Thailand al

Zondag meldde Motorsport.com vernomen te hebben dat Luca Marini in gesprek is met Honda om in 2024 aan de slag te gaan bij het Japanse merk als vervanger van Marc Marquez. Dit zou betekenen dat de Italiaan zijn overeenkomst met VR46 vroegtijdig beëindigt en dus de renstal van zijn halfbroer Valentino Rossi verlaat. Honda-teambaas Alberto Puig liet eerder in het Maleisische raceweekend al weten diverse kandidaten te hebben voor het opvolgen van Marquez: Pol Espargaro, Fabio Di Giannantonio en dus Marini. Eerstgenoemde gaat in ieder geval niet terug naar Honda. Hij wil als testrijder aan KTM verbonden blijven, terwijl Di Giannantonio niet op de geruchten wilde ingaan.

Marini zelf bleef ook terughoudend, maar Marquez zegt blij te zijn voor de Italiaan, waarmee hij lijkt te bevestigen dat de deal rond is. "Ik weet natuurlijk niet hoe Honda dit gaat aanpakken, ik ben namelijk degene die vertrekt", zegt de voormalig wereldkampioen. "Ze willen natuurlijk het beste en ik dacht twee of drie races geleden dat het Di Giannantonio zou worden. In Thailand hoorde ik iets en het lijkt erop dat hij (Marini, red.) mijn plaats gaat innemen. Ik ben blij voor Luca. Ik heb een goede band met hem. Dit is iets goeds. Ik ben blij voor hem. Het is nog een jonge coureur. Als het uiteindelijk officieel wordt, dan gaat hij een goede uitdaging aan door de competitieve Ducati van zijn broers team te verlaten. Wat de belangrijkste reden is om naar Honda te gaan? Ik weet het niet. Maar uiteindelijk vertrek ik naar een competitieve motor en hij naar een project waar veel werk ligt."

Marquez weet wel dat Marini het lastig gaat krijgen op de motor van Honda. "Ik bedoel, ik weet niet hoe ik deze precies moet besturen. Per circuit verandert de manier van rijden weer", gaat de Gresini-coureur van 2024 verder. "Omdat het een jonge coureur is, lijkt Di Giannantonio de meest logische stap. Het lijkt er echter op dat de geruchten nu meer de kant van Marini opgaan. Als het zo is, want dat weet ik niet zeker, wens ik hem succes. Ik heb een goede band met hem. Het is bekend dat ik geen goede relatie heb met Valentino, maar met Marini wel."