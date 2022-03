Vorige week donderdag viel Rusland buurland Oekraïne binnen en sindsdien is er een hevige strijd, die overigens sterk veroordeeld is door de westerse wereld. Wereldleiders hebben het Russische regime tal van sancties opgelegd en ook grote sportorganisaties hebben afstand genomen van de aanval. In de autosportwereld heeft de Formule 1 het contract met de promotor van de Russische Grand Prix eenzijdig opgezegd. Op social media hebben de MotoGP-coureurs zich vooralsnog niet uitgelaten over de oorlog in Oekraïne, enkel zesvoudig MotoGP-kampioen Marc Marquez plaatste iets online.

“Het is heel moeilijk te bevatten, vind ik”, reageert Marquez desgevraagd op de Russische invasie. “Ik weet niet hoe we in 2022 nog tot dit punt kunnen komen, wij zijn met alle MotoGP-rijders tegen de oorlog. We zijn op dit punt gekomen, maar ik weet niet hoe we de oorlog een halt kunnen toeroepen. Het is onbegrijpelijk. We kunnen alleen onze steun uitspreken naar de mensen uit Oekraïne, de families en de kinderen die gebukt gaan onder dit conflict. Maar dat is niet genoeg. Er zijn mensen veel belangrijker dan ik die iets moeten doen om deze oorlog te stoppen. Het enige dat ik kan doen is mijn steun uitspreken naar de bevolking.”

In aanloop naar de openingswedstrijd van het seizoen, dit weekend in Qatar, hield de organisatie de jaarlijkse klassenfoto. Voor de opgestelde motoren maakte men een tamelijk algemeen statement met de tekst ‘united for peace’. De FIM maakte eerder deze week bekend alle kampioenschapsevenementen in Oekraïne en Rusland te schrappen vanwege de oorlog. Igora Drive, een circuit in Sint-Petersburg, stond vorig jaar nog op de reservelijst mocht een van de MotoGP-wedstrijden niet kunnen doorgaan. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat het circuit nog langer reserve is voor de MotoGP.