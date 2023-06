Marquez heeft geen spijt van laatste vierjarige Honda MotoGP-deal

Na de eerste zes MotoGP-raceweekenden van 2023 bezet Marc Marquez slechts de achttiende plaats in het kampioenschap. In de seizoensopener in Portugal raakte de Spanjaard geblesseerd nadat hij Miguel Oliveira in de derde bocht torpedeerde, waardoor hij de races in de Argentinië, de Verenigde Staten en Jerez miste. In Frankrijk en Italië stond hij vervolgens wel weer aan de start, maar net als in Portugal haalde hij in deze races de finish niet. De vijftien punten die nu achter zijn naam staan, behaalde Marquez allemaal in de zaterdagse sprintraces.

Vorige week ging Marquez in Mugello opnieuw onderuit, om na afloop toe te geven dat de vele valpartijen op de moeilijke Honda RC213V mentaal hun sporen nalaten. Door een in 2020 getekend vierjarig contract ligt hij nog tot eind 2024 vast bij de Japanse fabrikant. Er gaan geluiden dat hij eerder uit zijn contract moet weglopen, maar daar lijkt Marquez weinig voor te voelen. Ook heeft hij geen spijt van het tekenen van die deal, omdat hij nooit had kunnen zien aankomen wat er daarna zou gaan gebeuren.

"Op dat moment was het geen fout en dat vind ik nog steeds, vooral omdat ik me niet had kunnen voorstellen dat ik mijn arm zou breken en vier keer geopereerd zou worden aan mijn bovenarm", zei Marquez in de aanloop naar de Duitse Grand Prix. "Ik kon niet voorzien dat er een pandemie zou komen en ook niet dat de pandemie meer gevolgen voor Azië zou hebben dan voor Europa. Over dit soort dingen heb je geen controle. Voordien was natuurlijk het doel om vier wereldtitels in vier jaar te winnen. Dat is niet gelukt. Nu hebben we een ander probleem, namelijk dat we moeten proberen weer competitief te worden, op alle circuits consistent te zijn en op een goede, veilige manier te rijden. Dat is waar we voor gaan."

Geen angst voor nieuwe zware blessure

Marquez is een van slechts twee aanwezige Honda-rijders in Duitsland, nadat Alex Rins en Joan Mir in Mugello geblesseerd raakten. Eerstgenoemde is nog enige tijd uit de roulatie nadat hij zijn rechterbeen brak tijdens de sprintrace. Zelf maakt Marquez zich geen zorgen over het oplopen van een nieuwe zware blessure. "Als je dat wel doet, ben je niet snel op de baan", verklaart hij. "Maar het klopt dat het risico er is met de manier waarop we rijden, maar ik voel me er klaar voor. Vorig jaar was ik bijvoorbeeld niet klaar om aan te vallen. Nu ben ik dat wel en rij ik goed. Ik voel me klaar om er te staan, maar het klopt dat ik soms te veel wil. In Le Mans was het normaal, want ik pushte voor het podium en ging toen te ver."