Marc Marquez' huidige MotoGP-seizoen verloopt nog niet naar wens. De Spaanse Honda-coureur verzamelde nog maar vijftien punten, al moet gezegd worden dat de machine van het Japanse merk niet goed is en hij een aantal GP's miste door blessures. Ondanks geruchten dat Marquez zijn contract bij HRC zou willen inleveren en er een sterke link is met KTM, liet hij op Silverstone weten gewoon zijn contract uit te dienen. Bij KTM is überhaupt geen plek, doordat het op dit moment voor 2024 vier motoren en vijf coureurs heeft.

Mocht Marquez in 2024 bij Honda blijven, dan hangt zijn toekomst voor na dat jaar af van de Misano-test. Deze wordt in september na de race aldaar afgewerkt. De Spanjaard hoopt dat Honda hem dan een prototype kan leveren, dat echt competitief is. De kans is groot dat contracten bij fabrikant voor 2025 vroeg worden getekend, zoals al een aantal jaren het geval is, maar Marquez zegt vooralsnog geen haast te hebben. "De geruchten voor 2024 zijn nog steeds niet voorbij", laat hij donderdag op de Red Bull Ring weten. "Elke week is er weer een ander gerucht, dus begin nu niet met 2025! Los van de grap: in Misano komt er een nieuwe machine, waar we aan gaan werken. Er is geen haast met betrekking tot de toekomst. Het is belangrijk om het niveau van de motorfiets en mijn eigen niveau te begrijpen, dit omdat ik altijd het uiterste van mezelf vraag. Ik moet eerst in de tweede helft van 2023 beter worden en fouten vermijden, pas dan praten we over de toekomst."

Onlangs zat Marquez samen met KTM-teambaas Pit Beirer bij Servus TV en sprak vol lof over de geboekte progressie van het Oostenrijkse merk. Hij stelt dat Honda de methode van KTM, maar ook van andere Europese fabrikanten, misschien moet kopiëren. "Uiteindelijk heeft iedereen dezelfde ambities en alle fabrikanten proberen het beste vinden", antwoordt Marquez gevraagd naar zijn opmerkingen over KTM. "De laatste jaren hebben de Europese fabrikanten grotere stappen gezet met de motor. Dat is het belangrijkste verschil. Waarom dat is? Ik ben geen engineer. Ik ben niet de persoon die in de fabriek staat en dat moet begrijpen, maar het klopt dat KTM agressiever engineers binnenhaalt en op die manier de beste voor het project vindt."

"Ze hebben de 'Europese stijl'. Als naar links gaan het beste is, dan gaan ze naar links. Als ze naar rechts moeten, gaan ze naar rechts. Alleen maar lof voor KTM, maar dat doe ik niet alsof. Als een coureur goed werk levert, dan zeg je dat. Als een fabrikant dat doet, dan moet je dat ook zeggen. De evolutie van KTM is goed. Dat gold voor Ducati en Aprilia in het verleden. We moeten ons echter op onszelf focussen en snappen wat de anderen beter doen. Dat moeten we kopiëren of beter doen."