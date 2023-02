Marc Marquez content met vorm, maar trekt nog geen conclusies

Het is simpelweg te vroeg om nu al conclusies te trekken na acht uur testwerk op het Sepang International Circuit. Marc Marquez had vrijdag vier motoren tot zijn beschikking. Eentje daarvan was de basis waarmee hij het seizoen eindigde in Valencia. Twee exemplaren waren nieuw voor 2023 en daarnaast was er nog een experimentele versie die voornamelijk op aerodynamisch vlak aangepast werd. De coureur uit Cervera reed 58 ronden met 1.59.424 als snelste tijd. Dat was goed voor de twaalfde plek, al zegt dat in deze fase van het seizoen helemaal niks.

In zijn perspraatje na afloop van de eerste testdag vroeg men Marquez het hemd van het lijf over de poging van Honda om een betere motor te leveren. Zelf legde de 29-jarige rijder liever de focus op zijn fysieke toestand, waar hij de afgelopen maanden keihard aan werkte. “Dat was voor mij het meest positieve van vandaag”, zegt Marquez tegenover onder meer Motorsport.com. “Fysiek voel ik me heel erg goed. Ik kon met de motor spelen, ik reed gewoon goed. Het klopt dat alle rijders de komende dagen last krijgen van het feit dat we na een lange tijd weer op de motor zitten, daar ben ik geen uitzondering op. Dat is normaal. Het voelt alsof ik m’n normale vorm weer heb, al vergelijk ik mezelf niet graag met het verleden. Zo ben ik nu eenmaal en ik voelde me goed, ik had geen beperkingen en dat was belangrijk op de eerste dag. Daar heb ik de hele winter aan gewerkt.”

Honda implementeert de 'Methode Kawauchi'

HRC Honda heeft een bijzonder lange takenlijst opgesteld voor de Sepang-test. “We zijn nog niet op de helft”, zegt Marquez met betrekking tot het ontwikkelingswerk. “Ik wil pas op de laatste dag van de test in Portimao een conclusie trekken. We hebben nog maar één dag gehad, er is nog zoveel te doen en we hebben nog zoveel plannen.” Opvallend was dat de twee 2023-modellen waar Marquez het grootste deel van de dag mee reed, niet wezenlijk afweken van de machine waar de coureur in november al mee reed tijdens de Valencia-test. “Dat is het plan waar ze me in november al over bijgepraat hebben”, zegt Marquez. “Ik wil natuurlijk meer en het moet sneller gaan dan dit. Maar ze hebben al gezegd dat we het stap voor stap gaan doen. Je kunt het voorseizoen pas op de laatste dag in Portimao evalueren. We zullen ook niet meteen een halve seconde vinden met een nieuwe motor. Het zijn kleine stapjes die ons dichter naar de top brengen.”

Het is de Ken Kawauchi-methode waar Suzuki de laatste jaren zo succesvol mee was: stapsgewijs kleine dingen aanpassen om het pakket op die manier te verbeteren. Het blijft voorlopig borduren voor HRC. “We blijven werken aan deze modellen en in Portimao zullen we zeker nog nieuwe dingen krijgen”, zegt Marquez. “Nu proberen we vooral informatie te verzamelen, dat is nodig omdat we op grote achterstand staan.”