Márquez erkent: Bagnaia is referentiepunt van Ducati in MotoGP

Marc Márquez doet die uitspraken na zijn deelname aan de Race of Champions van Ducati op het circuit van Misano. De Gresini-rijder eindigde op de derde plaats in die race met gelijkwaardig materiaal - de Panigale V4 R - achter winnaar Bagnaia en Andrea Iannone. Het was voor Márquez zijn eerste deelname aan de bekende World Ducati Week, een populair evenement waarbij alle grote namen die verbonden zijn aan het Italiaanse merk aanwezig zijn.

Voor Márquez was het ook al een klein voorproefje op het seizoen 2025, wanneer hij zich direct zal meten met tweevoudig kampioen Bagnaia bij het fabrieksteam van Ducati. Ondanks al zijn ervaring verwacht Márquez nog wel te leren van de zeer bekwame Italiaan. "Ik heb er geen moeite mee om te erkennen dat Pecco op dit moment het referentiepunt is voor het team en het merk", zegt Márquez. "Hij is een ongelofelijke rijder en ik voeg me bij die garage om van hem te leren en te proberen om dichterbij te komen."

De race op het Misano World Circuit Marco Simoncelli verliep niet helemaal vlekkeloos voor Márquez. De Spanjaard lag lange tijd vierde in die race, maar nam de derde plaats over van Nicolò Bulega, die in dat gevecht onderuit ging en in de grindbak belandde. "Ik weet niet of ik Nico raakte, ik hoorde alleen het geluid toen hij onderuit ging", verklaart de 31-jarige Márquez, die nog als goedmakertje zijn helm aan Bulega overhandigde. "Dat gebeurt soms als je op de limiet racet. Dat zagen we ook in de eerste bocht, waar veel contact was. De inhaalactie was natuurlijk. Ik weet niet of hij een beetje eerder dan normaal remde."

Márquez neemt bij het fabrieksteam het zitje van Enea Bastianini over. Door de promotie van Márquez na een seizoen bij Gresini, zag Ducati wel Jorge Martín naar Aprilia vertrekken. Bastianini vervolgt in 2025 zijn MotoGP-carrière bij KTM. Ducati zit daarnaast met nog een puzzel voor 2025. Het Italiaanse merk had Moto2-talent Fermín Aldeguer vastgelegd, maar heeft nog geen team aangewezen gekregen. Het gaat daarbij om een keuze tussen VR46 of Gresini, waar hij Márquez dus zou vervangen.