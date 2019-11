Marquez erkent favorietenstatus: “Het is nieuws als ik niet win”

Marquez is vooralsnog de dominante coureur op zijn thuiscircuit in Aragon. Vrijdagochtend blies de coureur de concurrentie omver in de eerste vrije training, hij reed een tijd waarmee hij meer dan anderhalve seconde sneller was dan de rest. Die tijd is in de rest van het weekend niet meer geëvenaard, ook niet toen de klassementsleider zaterdagmiddag onderweg was naar pole-position. Ook in de vierde training kwam Marquez ijzersterk voor de dag en er lijkt dan ook weinig twijfel te bestaan over zijn favorietenstatus. Dat erkent de 26-jarige Spanjaard zelf ook, ondanks dat hij toch al twee angstige momenten beleefde.

“Er was ineens heel veel wind, dat was anders dan gisteren en had invloed op het nemen van de bochten op dit circuit”, zei Marquez over het momentje in de vierde training om vervolgens toe te geven dat hij toch wel enige druk voelt. “Natuurlijk staat er druk op mij. Het zou nieuws geweest zijn als ik hier de pole niet gepakt had. Als ik morgen niet win is het een teleurstellend. Je moet weten hoe je om moet gaan met die druk. We zijn allemaal mensen. Ik probeer me hier niet te verstoppen, ik wil heel graag winnen. Toch is het belangrijk om niet te veel risico te nemen.”

Daarmee refereert Marquez aan zijn uitgangspositie in het klassement. Met een goed resultaat tijdens de Grand Prix van Aragon kan hij over twee weken zijn zesde MotoGP-titel veiligstellen. “Mijn team droeg me na de vierde training op om geen extreme risico’s te nemen. De pole is altijd belangrijk, maar de startplek op de eerste rij was het belangrijkste. Met een nieuwe band kun je hier ontzettend hard gaan en valpartijen komen hier altijd erg snel voor”, klonk het bij Marquez, die in tegenstelling tot vrijdag in de vierde training wel overeind wist te blijven. “Ik ben blij met het tempo dat ik in de vierde training heb laten zien. We hebben het anders aangepakt dan de rest, ik begon op de zachte band en heb daarna de medium gepakt. Zondag zullen we aan de hand van de temperatuur een keuze maken.”