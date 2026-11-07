MotoGP GP van Qatar

Marc Marquez en Marco Bezzecchi oneens over botsing in MotoGP-sprint van Qatar

Marc Marquez denkt dat zijn Aprilia-tegenhanger diens snelheidsvoordeel onderschatte, maar Marco Bezzecchi ziet dat anders

Richard Asher Germán Garcia Casanova

Gepubliceerd: 7 nov 2026, 19:21

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Marquez zegt dat zijn aanvaring met Marco Bezzecchi in de sprintrace van de Grand Prix van Qatar op zaterdag te wijten was aan het feit dat Bezzecchi zijn eigen snelheid verkeerd inschatte - maar zijn MotoGP-rivaal is het daar niet mee eens.

Het duo raakte elkaar in Bocht 1 in de vierde ronde, terwijl ze streden om de leiding in de race, waarbij Bezzecchi crashte en uitviel. Marquez overleefde het incident - ondanks dat zijn airbag afging - en wist vervolgens Jorge Martin van zich af te schudden en te winnen.

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Bezzecchi ging de bocht in achter Marquez, die zijn gebruikelijke wijde lijn koos en vervolgens schijnbaar verrast was toen hij de fabrieks-Aprilia aan de binnenkant aantrof terwijl hij terugstuurde naar zijn late apex, met het contact als gevolg.

De kwestie werd door de stewards als een race-incident behandeld, maar dat voorkwam niet dat beide rijders na afloop vragen kregen.

In de analyse van Marquez kwam Bezzecchi op hetzelfde stuk asfalt terecht waar hij zelf naartoe stuurde doordat de Italiaan zijn snelheidsvoordeel onderschatte.

Marquez vergeleek het incident met dat bij de start van de Grand Prix van Indonesië in 2025, toen Bezzecchi Marquez van achteren raakte terwijl hij met meer snelheid een snelle bocht in ging.

"Voor mij was het duidelijk", zei Marquez. "Als je de helikopterbeelden bekijkt, was mijn Bocht 1 in die ronde en de volgende ronden exact hetzelfde. Ik ga altijd iets wijd en probeer de lijn te sluiten.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Het leek op Indonesië. Bezzecchi is hier een stuk sneller dan iedereen. Hij besefte niet dat wij langzaam zijn zoals we zijn. Ik bedoel, wij zijn snel, maar hij is veel sneller!"

Hoewel Bezzecchi graag controverse wilde vermijden en zich op de race van zondag wilde richten, was hij het niet eens met de beoordeling van Marquez over wat er was gebeurd.

"Het is niet heel eerlijk om er één compleet ander voorval uit te pakken", zei hij. "Maar ik respecteer wat hij zegt. Persoonlijk ben ik het er niet mee eens, omdat het compleet anders is. Maar dat maakt nu niet zo veel uit.

"Uiteindelijk probeerde ik mijn lijn te rijden, zat ik aan de binnenkant en lag ik een seconde later op de grond. Dus het is iets dat kan gebeuren."

Op de vraag of hij boos was, zei hij dat zo'n reactie geen zin had: "Uiteindelijk zou ik mijn energie voor niets verspillen. Ik heb het niet in de hand. Het is niet iets waarover ik moet beslissen... dus laten we proberen onze focus op de race van morgen te houden."

Marquez werd gevraagd hoe dicht hij bij een val was geweest bij het incident, vooral omdat de rijder aan de buitenkant in zo'n situatie doorgaans de verliezer is.

"Ik weet het niet", zei de man uit Cervera. "Ik voelde alleen het contact en poef, [de airbag] ging af. Maar ik weet niet of mijn motor veel schudde of niet.

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Ik was enorm geconcentreerd. En als ik geconcentreerd ben, voel ik niet wat de motor doet.

"[Nadat de airbag was afgegaan] kon ik de motor drie of vier bochten lang niet rijden. Toen Martin me inhaalde, was dat voor mijn race geen grote verrassing."

Marquez sloot zijn mediasessie af door de druk op Bezzecchi verder op te voeren. Hij noemde de Italiaan de favoriet voor de race van zondag, waarin de Aprilia-coureur opnieuw van pole position start.

"Morgen wint Marco de race, als er niets vreemds gebeurt. Want hij is sneller dan iedereen."

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