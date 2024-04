Márquez pakt pole tijdens Ducati-feestje in kwalificatie GP Spanje

Met drie oefensessies achter de rug kon het echte werk voor de MotoGP-rijders om 10.50 uur beginnen met de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje. Het zonnetje van de vrijdag had plaatsgemaakt voor regenachtige omstandigheden op zaterdagochtend, waardoor het gezelschap op regenbanden op pad ging voor de kwalificatie. Die begon vanzelfsprekend met Q1, waarin diverse grote namen aan de start stonden. Onder meer Brad Binder, Jack Miller, Fabio Quartararo en KTM-wildcard Dani Pedrosa wisten vrijdagmiddag tijdens de tweede training nog geen plekje in Q2 te bemachtigen, waardoor de strijd om de twee resterende plekken in het tweede segment spannend beloofde te worden.

Morbidelli en Binder door, drama voor Yamaha

Ook Pramac Ducati-rijder Franco Morbidelli moest zich in het eerste kwalificatiedeel melden en dus vatte de Italiaan de koe meteen maar bij de horens door de sessie te openen met 1.49.285. Die tijd werd binnen de kortste keren alweer verbeterd door Binder, die in de eerste fase meteen liet zien door de snelste tijd eerst naar 1.49.112 te verbeteren, om daar vervolgens met 1.48.626 weer onderdoor te duiken. Met die tijd zocht de KTM-rijder als snelste man de pits op, terwijl Raúl Fernández op dat moment de tweede plaats in handen had. Die werd met nog vijf minuten te gaan echter overgenomen door Pedrosa, waardoor KTM beide plekken in Q2 op dat moment in handen had.

In de slotfase keerden diverse rijders echter met nieuw rubber terug op de baan voor de beslissende fase van Q1. Zo scherpte Miguel Oliveira de snelste tijd eerst aan tot 1.48.418, al klokte Morbidelli vervolgens 1.47.887. Ondanks late pogingen tot verbeteringen bleek dat uiteindelijk de snelste tijd van Q1, waardoor de Pramac-rijder zich plaatste voor Q2. Binder sloot op een kleine tiende aan op de tweede positie en mocht dus ook door, waardoor Johann Zarco net buiten de boot viel. De LCR-rijder was wel met afstand de snelste Honda-rijder. Oliveira eindigde op P4, voor Miller, Pedrosa en Raúl en Augusto Fernández. Honda-wildcard Stefan Bradl werd negende, gevolgd door Joan Mir en Lorenzo Savadori. Luca Marini klokte de twaalfde tijd, terwijl Quartararo op P13 de beste Yamaha-rijder was. Hij moet daardoor vanaf P23 aan de races in Jerez beginnen, nog net voor Takaaki Nakagami en Álex Rins.

Uitslag Q1 MotoGP Grand Prix van Spanje

Márquez overtuigt ondanks meerdere momentjes

Met Binder en Morbidelli was het twaalfkoppige gezelschap van Q2 compleet en laatstgenoemde besloot na het zwaaien van de groene vlag meteen ook maar de baan op te gaan, met de rest in zijn kielzog. De Italiaan klokte zodoende ook als eerste een tijd, maar die werd al snel verbeterd door Jorge Martín. Ook hij moest echter al snel plaatsmaken, want Gresini-man Marc Márquez opende ijzersterk met 1.48.016. Aan het einde van de eerste run bleek die tijd genoeg voor de tweede plek, want alleen Binder dook er met 1.47.807 onderdoor. Márquez probeerde wel te antwoorden en was na drie sectoren de snelste van iedereen, maar na een momentje brak hij zijn ronde af en keerde hij ook terug in de pits.

De beslissing in de strijd om pole zou echter pas in de slotfase vallen tijdens de tweede run, die op langzaam opdrogend asfalt werd afgewerkt. Daarin leek Pedro Acosta op weg naar een dikke verbetering van de snelste tijd, totdat hij in de laatste bocht de voorkant verloor en onderuit gleed. Marco Bezzecchi zette vervolgens onder het toeziend oog van Valentino Rossi 1.47.044 op de klokken, alvorens Márquez een knappe 1.46.773 noteerde en daarna in bocht 1 knap een crash voorkwam. Bezzecchi kwam daarna nog het dichtste bij een serieuze aanval op die tijd, maar een uitstapje in bocht 9 voorkwam een verbetering.

Márquez verzekerde zich voor eigen publiek in Jerez zodoende van zijn eerste pole-position als Gresini Ducati-rijder, op ruim bijna drie tienden gevolgd door Bezzecchi. Martín was op de derde stek de beste rijder op een Ducati GP24, al gaf hij wel zes tienden toe op Márquez. Binder was op P4 de laatste binnen een seconde van de snelste tijd en tevens de enige rijder zonder Ducati in de top-negen. Fabio di Giannantonio werd vijfde, gevolgd door Álex Márquez, Francesco Bagnaia, Morbidelli en Enea Bastianini. Pedro Acosta voltooide ondanks zijn val de top-tien, terwijl Maverick Viñales en Aleix Espargaró genoegen moesten nemen met P11 en P12.

De MotoGP-rijders kunnen zich nu opmaken voor de races in Jerez, te beginnen met de sprintrace van vanmiddag. Het startsein wordt om 15.00 uur gegeven.

Uitslag Q2 MotoGP Grand Prix van Spanje

Márquez snelste in natte tweede vrije training

Voorafgaand aan de kwalificatie voor de Spaanse Grand Prix konden de rijders alvast wennen aan de regenachtige omstandigheden tijdens de tweede vrije training. Gedurende de sessie werd het tempo langzaam maar zeker opgevoerd, wat Marc Márquez als beste deed. De Gresini Ducati-rijder noteerde 1.48.183 en was daarmee een kleine tiende van een seconde sneller dan Fabio di Giannantonio. Francesco Bagnaia completeerde de top-drie, gevolgd door Raúl Fernández. De jonge Spanjaard voerde een trio Aprilia-rijders aan, want achter hem klokten Maverick Viñales en Miguel Oliveira de vijfde en zesde tijd. Pedro Acosta, Franco Morbidelli, Álex Márquez en Aleix Espargaró voltooiden de top-tien. Fabio Quartararo was op P17 de beste Yamaha-rijder, met op P18 Johann Zarco als beste Honda-man.

Uitslag tweede vrije training MotoGP Grand Prix van Spanje