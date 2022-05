Marquez eerlijk: "Had crashes van anderen nodig om zesde te worden"

Marc Marquez heeft de Grands Prix van Indonesië en Argentinië moeten missen, maar wist verder iedere race in de top-zes te eindigen. Helemaal van harte gaat het echter niet. Zo ontbreekt een podiumnotering nog - laat staan een overwinning - en moet het bij vlagen uit de tenen van de zesvoudig MotoGP-kampioen komen. Dat laatste was op het Bugatti Circuit van Le Mans eveneens het geval, zo doet hij na afloop van de race uit de doeken.

Marquez moest vanaf de tiende startplek komen en wist zondag vier posities goed te maken, waarvan hij er drie in de schoot geworpen kreeg. Gevraagd door Motorsport.com of P6 ook zonder crashes mogelijk was, luidt het eerlijke antwoord: "Nee, zonder die crashes van anderen was P9 onze plek geweest. Drie rijders zijn onderuit gegaan en daardoor kon ik zesde worden, zo simpel is het gewoon. Zelf kon ik in ieder geval niet sneller dan dit." Vechten met de mannen voor hem was naar eigen zeggen te hoog gegrepen. "Toen Zarco kwam, ging ik bewust aan de kant om geen tijd te verliezen. Ik probeerde hem te volgen, maar zag al rap dat hij sneller was. Ik had het tempo niet, waardoor ik simpelweg probeerde te finishen."

Marquez zelfkritisch: "Rijd niet zoals ik zelf wil"

Dat laatste is gelukt, al voegt Marquez toe dat het fysiek niet allemaal naar wens ging. "Toen ik wakker werd, voelde ik me niet echt goed - dat gold voor mijn lichaam en mijn armen. Dat is op race day niet fijn, wetende dat je aan de bak moet." In de warm-up werd dit nog verergerd doordat een proefstart de mist in ging. "In de warm-up had ik het lastig. Ik kwam binnen, ging weer naar buiten voor een proefstart, maar daarbij gebeurde er iets geks met mijn rechterarm. Ik had in eerste instantie wel pijn, maar tijdens de race was het oké, in ieder geval net als in Jerez en Portimão."

Fysiek heeft Marquez er alles uit kunnen halen, maar hij benadrukt dat finishen tussen de plekken vijf en zeven momenteel het hoogst haalbare is. Het heeft deels met de Honda-machine te maken (Marc Marquez was nog steeds de beste Honda-man), maar ook met zijn eigen rijstijl. "Ik rijd momenteel niet zoals ik zelf graag wil. In het verleden reed ik veel beter. Nu rijd ik op een gekke manier, al raak ik er vanzelf aan gewend. Maar het is waar dat ik momenteel niet rijd zoals gewenst. Ik ben iedere race de beste Honda, maar dat zegt absoluut niet dat ik nu op mijn best presteer", sluit Marquez zelfkritisch af.