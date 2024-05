Donderdag onthulde de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport dat Ducati de knoop doorgehakt zou hebben over wie de teamgenoot van Francesco Bagnaia in 2025 gaat worden. Dat zou Jorge Martín moeten zijn, waardoor huidige Ducati-rijder Enea Bastianini en Marc Márquez buiten de boot zouden vallen. De huidige rijder van Gresini Racing werd na zijn sterke seizoensstart gezien als een van de hoofdkandidaten voor het zitje, die hij ogenschijnlijk aan de huidige WK-leider moet laten. Toch wist Márquez nog van niets in de aanloop naar de Italiaanse Grand Prix op Mugello: "Ducati heeft me nog niet verteld dat ik niet de uitverkorene ben", vertelde hij aan DAZN.

Mocht Martín daadwerkelijk met het tweede plekje bij Ducati aan de haal gaan, dan rest de vraag waar Márquez terechtkomt in 2025. De afgelopen weken werd hij nadrukkelijk genoemd als kandidaat voor Pramac Ducati, waar hij Martín zou moeten opvolgen. Bij de renstal van Paolo Campinoti zou Márquez waarschijnlijk de beschikking krijgen over een fabrieksmotor, een belangrijke voorwaarde voor hem om bij een team aan de slag te gaan. Aanvankelijk zag de 31-jarige Spanjaard weinig in een overstap naar Pramac, al leek hij in Le Mans iets meer open te staan voor het idee. In Mugello blijkt echter dat Márquez een overstap uitsluit. "Pramac is een heel goed team en Martín laat zien dat er veel potentie zit, maar voor mij is het geen optie."

"Ik ben iemand met een duidelijk idee. Ik wil de nieuwste versie van de motorfiets en als het kan bij een fabrieksteam. Als je de nieuwste motorfiets hebt, heb je meer steun. En als je dan ook bij een fabrieksteam zit, dan groeit die steun nog verder", vervolgt Márquez over zijn redenen om liever niet naar Pramac te verkassen. De zesvoudig MotoGP-kampioen heeft naar verluidt recent ook een aantrekkelijk aanbod gekregen om in 2025 over te stappen naar de Pierer Mobility Group, de groep achter KTM. Het is onduidelijk of Márquez zich nogmaals wil wagen aan een aanpassingsperiode op een voor hem nieuwe motorfiets, maar tegelijkertijd sluit hij ook niets uit. "Ik doe mijn best op de baan, want dan heb ik meer opties."