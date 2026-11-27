MotoGP GP van Valencia

Marc Márquez: dubbelzien speelde mee bij besluit om te stoppen

Blessures aan ledematen zijn één ding, maar problemen met het zicht maakten Marquez bang

Richard Asher

Gepubliceerd: 27 nov 2026, 16:59

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Marc Marquez, Ducati Team

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez heeft uitgebreider verteld over de fysieke problemen die tot zijn besluit om te stoppen hebben geleid. Daarbij onthulde hij dat hij in het seizoen 2026 opnieuw last kreeg van dubbelzien.

Tijdens een speciale persconferentie na zijn bekendmaking op vrijdagochtend in Valencia bevestigde Márquez dat de extra schouderoperatie na de Grand Prix van Frankrijk in mei gevolgen had voor zijn plannen om nog twee seizoenen met Ducati te racen.

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"Toen ik in maart het contract tekende, was ik zoals altijd heel optimistisch", zei Márquez. "Ik wist niet dat ik na Le Mans nog een operatie aan mijn rechterschouder zou moeten ondergaan, dat ik nog meer zou worstelen en dat de zwakte in mijn arm steeds erger zou worden."

Voor wie de blessureproblemen van Márquez in 2026 heeft gevolgd, komt de rol van zijn schouder niet als verrassing. Maar de onthulling dat hij na dat voortijdig geëindigde weekend van de Franse GP last had van dubbelzien gaf zijn besluit om te stoppen een extra dimensie.

Márquez verwees ook naar zichtproblemen na de zware crash die hij vorig seizoen in Indonesië meemaakte, waardoor zijn bestaande schouderblessure verergerde. Let op een mogelijk verband tussen de moeilijkste momenten met Marcs schouder en dubbelzien.

"Na de GP van Indonesië had ik, naast mijn armblessure, opnieuw last van dubbelzien, maar slechts 48 uur. Na Le Mans [dit seizoen] kreeg ik weer dubbelzien, maar slechts 12 uur.

"Gelukkig kon ik beide keren goed herstellen. En het was een van de belangrijkste redenen waarom ik het risico beter ben gaan beheersen en waarom ik in de tweede helft van het seizoen minder ben gecrasht."

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: JOSE JORDAN / AFP via Getty Images

De aard van het probleem met dubbelzien zette Márquez aan het denken.

"We zijn mensen en soms rijden we daar op 100 procent. De passie is er, de adrenaline is er, ik ben snel, ik voel me competitief… maar soms is het beter om erover na te denken."

Márquez zei dat hij een vorm van angst begon te voelen. Niet zozeer angst voor het rijden zelf, maar meer voor het risico dat gezondheidsproblemen die al waarschuwingssignalen gaven nog erger zouden worden.

"Natuurlijk kun je werken, natuurlijk kun je vechten", zei hij. "Ik ben een vechter, maar er komt een punt waarop ik bang word en die angst begin te voelen.

"En dat is niet de angst voor de motoren, niet de angst voor de snelheid. Het is een blessure die er zit, [al had die op dat moment] geen invloed op mijn professionele en persoonlijke leven."

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