MotoGP GP van Valencia
Marc Márquez: dubbelzien speelde mee bij besluit om te stoppen
Blessures aan ledematen zijn één ding, maar problemen met het zicht maakten Marquez bang
Richard Asher
Gepubliceerd: 27 nov 2026, 16:59
Kopieer link
Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op WhatsApp
Deel op LinkedIn
Deel op Pinterest
Deel op Viber
Toevoegen als voorkeursbron
Marc Marquez, Ducati Team
Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images
Marc Márquez heeft uitgebreider verteld over de fysieke problemen die tot zijn besluit om te stoppen hebben geleid. Daarbij onthulde hij dat hij in het seizoen 2026 opnieuw last kreeg van dubbelzien.
Tijdens een speciale persconferentie na zijn bekendmaking op vrijdagochtend in Valencia bevestigde Márquez dat de extra schouderoperatie na de Grand Prix van Frankrijk in mei gevolgen had voor zijn plannen om nog twee seizoenen met Ducati te racen.
Lees ook:
"Toen ik in maart het contract tekende, was ik zoals altijd heel optimistisch", zei Márquez. "Ik wist niet dat ik na Le Mans nog een operatie aan mijn rechterschouder zou moeten ondergaan, dat ik nog meer zou worstelen en dat de zwakte in mijn arm steeds erger zou worden."
Voor wie de blessureproblemen van Márquez in 2026 heeft gevolgd, komt de rol van zijn schouder niet als verrassing. Maar de onthulling dat hij na dat voortijdig geëindigde weekend van de Franse GP last had van dubbelzien gaf zijn besluit om te stoppen een extra dimensie.
Márquez verwees ook naar zichtproblemen na de zware crash die hij vorig seizoen in Indonesië meemaakte, waardoor zijn bestaande schouderblessure verergerde. Let op een mogelijk verband tussen de moeilijkste momenten met Marcs schouder en dubbelzien.
"Na de GP van Indonesië had ik, naast mijn armblessure, opnieuw last van dubbelzien, maar slechts 48 uur. Na Le Mans [dit seizoen] kreeg ik weer dubbelzien, maar slechts 12 uur.
"Gelukkig kon ik beide keren goed herstellen. En het was een van de belangrijkste redenen waarom ik het risico beter ben gaan beheersen en waarom ik in de tweede helft van het seizoen minder ben gecrasht."
Marc Marquez, Ducati Team
Photo by: JOSE JORDAN / AFP via Getty Images
De aard van het probleem met dubbelzien zette Márquez aan het denken.
"We zijn mensen en soms rijden we daar op 100 procent. De passie is er, de adrenaline is er, ik ben snel, ik voel me competitief… maar soms is het beter om erover na te denken."
Márquez zei dat hij een vorm van angst begon te voelen. Niet zozeer angst voor het rijden zelf, maar meer voor het risico dat gezondheidsproblemen die al waarschuwingssignalen gaven nog erger zouden worden.
"Natuurlijk kun je werken, natuurlijk kun je vechten", zei hij. "Ik ben een vechter, maar er komt een punt waarop ik bang word en die angst begin te voelen.
"En dat is niet de angst voor de motoren, niet de angst voor de snelheid. Het is een blessure die er zit, [al had die op dat moment] geen invloed op mijn professionele en persoonlijke leven."
We willen jouw mening!
Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?
Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.
- Het Motorsport.com-team
Reacties lezen en plaatsen
Lees ook :
Deel of bewaar dit artikel
Kopieer link
Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op WhatsApp
Deel op LinkedIn
Deel op Pinterest
Deel op Viber
Net binnen
Marc Márquez: dubbelzien speelde mee bij besluit om te stoppen
MotoGP
MGP MotoGP
GP van Valencia
11 min
Marc Márquez: dubbelzien speelde mee bij besluit om te stoppen
MotoGP GP van Valencia: Marc Márquez sluit eerste dag van laatste MotoGP-weekend in stijl af
MotoGP
MGP MotoGP
GP van Valencia
36 min
MotoGP GP van Valencia: Marc Márquez sluit eerste dag van laatste MotoGP-weekend in stijl af
F1 LIVE: Volg de tweede vrije training voor de GP van Qatar
Formule 1
F1 Formule 1
GP van Qatar
41 min
F1 LIVE: Volg de tweede vrije training voor de GP van Qatar
F1 GP van Qatar: Kimi Antonelli leidt Mercedes 1-2 in lastige VT1
Formule 1
F1 Formule 1
GP van Qatar
2 u
F1 GP van Qatar: Kimi Antonelli leidt Mercedes 1-2 in lastige VT1
Vorig artikel MotoGP GP van Valencia: Marc Márquez sluit eerste dag van laatste MotoGP-weekend in stijl af
Beste reacties
Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?
Bekijk alle reacties en praat mee
Meer van
Richard Asher
Alberto Puig over verrassende pensionering Marc Márquez: 'Ik ben niet verrast, het is de juiste beslissing'
MotoGP
MotoGP
GP van Valencia
6 u
Alberto Puig over verrassende pensionering Marc Márquez: 'Ik ben niet verrast, het is de juiste beslissing'
Aprilia-duo neemt na duel in Valencia met warm gevoel afscheid: "We vonden iets wat we niet hadden verwacht"
MotoGP
MotoGP
GP van Portugal
1 d
Aprilia-duo neemt na duel in Valencia met warm gevoel afscheid: "We vonden iets wat we niet hadden verwacht"
Fabio Quartararo na inhaalrace in sprint Portimao: 'De eerste ronden waren leuk!'
MotoGP
MotoGP
GP van Portugal
3 d
Fabio Quartararo na inhaalrace in sprint Portimao: 'De eerste ronden waren leuk!'
Meer van
Marc Márquez
Wie volgt Marc Márquez op bij Ducati?
MotoGP
MotoGP
GP van Valencia
3 u
Wie volgt Marc Márquez op bij Ducati?
Afscheid nemen in echte Marc Márquez-stijl
MotoGP
MotoGP
GP van Valencia
3 u
Afscheid nemen in echte Marc Márquez-stijl
Marc Márquez licht besluit achter verrassend MotoGP-afscheid toe
MotoGP
MotoGP
GP van Valencia
3 u
Marc Márquez licht besluit achter verrassend MotoGP-afscheid toe
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Er zijn twee opties:
- Word abonnee
- Schakel je adblocker uit
Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in
Adblocker al uitgeschakeld?
Ververs de pagina
Beheer alerts
Abonneer