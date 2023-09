Marquez: Drie plannen voor 2024, deadline voor besluit is bepaald

Marc Marquez beschikt bij Honda nog over een contract tot eind 2024, maar de afgelopen periode zijn er geruchten ontstaan dat hij die verbintenis niet gaat uitdienen. De povere prestaties van Honda in de MotoGP in 2023 zijn daar de aanleiding voor. Afgelopen weekend ging in Misano het verhaal rond dat Marquez volgend jaar overstapt naar Gresini Ducati, iets waar Honda en Gresini op gereageerd hebben. De coureur uit Cervera hield zich de afgelopen tijd op de vlakte door aan te geven dat hij gewoon een contract heeft voor 2024, maar het lijkt er steeds sterker op dat de Honda-motorfiets voor volgend jaar een sleutelrol gaat spelen in zijn besluit.

Maandag kreeg Marquez de kans om de 2024-Honda voor het eerst te testen in Misano. Qua resultaat leverde dat in de ochtendsessie niet bijster veel op: hij gaf een seconde toe op snelste man Luca Marini en moest genoegen nemen met de zeventiende positie, waarbij hij alleen teamgenoot Joan Mir achter zich liet. Vervolgens sprak Marquez met de media, waar hij zijn eerste bevindingen over de RC213V deelde. "Natuurlijk is de motor behoorlijk anders qua rijstijl, maar uiteindelijk zijn de problemen min of meer hetzelfde. We moeten dus verder werken", luidde de eerste conclusie van de Spanjaard. Hij bevestigde vervolgens dat dit onder meer inhield dat de achterkant nog steeds te weinig grip heeft.

'Honda nog ver verwijderd met 2024-motor'

Op basis van zijn eerste kennismaking oordeelde Marquez dat Honda nog steeds ver verwijderd is van een topmotor. "Het is de eerste indruk, maar de testcoureur heeft ook al dingen gezegd. Daar wilde ik niets van horen voordat ik op de motor stapte, dus ik heb geprobeerd niet te luisteren en het zelf gewoon te proberen", vervolgde Marquez. "Het klopt dat we in de ene richting begonnen, waarna we de motor iets meer in mijn richting hebben aangepast. Het werd beter en beter, maar je moet op een andere manier rijden. De problemen zijn hetzelfde. Deze test is echter nog niet afgelopen, dus we zullen het zien voor Valencia. Ze moeten aan de slag, want we zitten er ver vanaf. Als dit de basis van de motor is, zijn we nog altijd ver verwijderd. We moeten dus werken en veel dingen veranderen."

De 2024-Honda van Marquez was qua chassis en stroomlijn anders dan zijn huidige motorfiets, terwijl hij wel gebruikmaakte van de huidige krachtbron. Toch ziet hij de test in Misano niet als een sleutelmoment voor een beslissing over zijn toekomst. Momenteel heeft hij naar eigen zeggen drie opties op tafel liggen en eind deze maand heeft hij voor zichzelf als deadline gesteld voor een keuze over zijn toekomst. "Natuurlijk is er een deadline. Rond India, Japan hak ik de knoop door", aldus Marquez. "Er is een plan A, plan B en plan C. Het zijn er drie, niet twee zoals ik eerder zei. Ik heb dus drie duidelijke ideeën en ik weet wat er voor ieder scenario moet gebeuren. Er is dus nog tijd."