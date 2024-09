Márquez dankt weergoden na tweede MotoGP-zege in twee weekenden

Marc Márquez moest de Grand Prix van San Marino vanaf de negende positie aanvangen en leek na de eerste ronden geen serieuze kanshebber op de overwinning te zijn. Een kort regenbuitje na zeven ronden veranderde de zaak echter. Veel en lang regende het niet, maar het was genoeg voor Márquez om de aansluiting bij Francesco Bagnaia terug te vinden en vervolgens ook aan de Ducati-rijder voorbij te gaan. Daarna hieldt Márquez vooraan stand, om uiteindelijk zelfs weg te rijden bij de regerend wereldkampioen. Een week na zijn eerste zege in drie jaar tijd voegde Márquez daar op het thuiscircuit van werkgever Gresini Racing meteen een nieuwe overwinning aan toe.

"Deze was totaal onverwacht, vooral omdat ik vanaf de negende positie moest starten", verklaarde Márquez direct na afloop van de eerste van twee Grands Prix in Misano. Hij toonde zich tegelijkertijd ook realistisch. "Zonder de regendruppels was het onmogelijk om te vechten met de snelste rijders. We wisten dat dat ons tweede deel van de race heel sterk was en dat vond ik het belangrijkste. De race leiden is één ding, maar het is iets anders om een gat te slaan naar wereldkampioen Pecco, die hier supersnel is. Ik kon op een heel goede, heel snelle manier rijden en goed verdedigen in het eerste stuk van het tweede deel van de race. In de laatste ronden kon ik aanvallen."

Geen twijfel over niet wisselen naar regenbanden

Kort voor de start van de race vielen er al wat druppels, maar dat was niet genoeg om rijders te verleiden tot een overstap op regenbanden. Het buitje in de zevende ronde veranderde de zaak. De meeste rijders vooraan vonden de situatie niet nat genoeg voor een overstap, maar een vijftal rijders - onder aanvoering van Jorge Martín - maakte wel een pitstop. Doordat het daarna snel opdroogde, bleek dat uiteindelijk de verkeerde keuze. Voor Márquez bestond er tijdens de race geen moment twijfel dat een motorwissel overbodig was.

"Natuurlijk was het misschien tijd om naar binnen te komen als het een ronde langer had geregend. Maar als je ziet dat op één rijder na niemand naar binnen gaat, dan moet je buiten blijven en dat heb ik gedaan", aldus Márquez, die door zijn overwinning nog maar 53 punten achterstand heeft op Martín. "Ik controleerde het op een goede manier, maar in de volgende ronde kon ik aanvallen. Ik heb alles gegeven. Ik zag dat sommige rijders crashten omdat het heel nat was in bochten een en twee, maar we hebben het goed gemanaged."