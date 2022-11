Marquez crasht twee keer in Valencia: "Besloot risico's te nemen"

In de eerste vrije training schoof Marc Marquez van de baan in de tweede bocht, alvorens hij in VT2 in de eerste bocht crashte. Uiteindelijk besloot de Spanjaard de openingsdag in Valencia als vierde. Hij zegt bewust meer risico's genomen te hebben en gaat dit zaterdag ook doen tijdens de derde training en kwalificatie. Zelfs als dit opnieuw een schuiver betekent. De MotoGP-coureur doet dit naar eigen zeggen om te kijken of hij het vuur nog in zich heeft. Marquez voegde hieraan toe dat hij vrijdag voor het eerst weer normaal had kunnen rijden, dit ondanks zijn herstelproces.

"De grip was goed, zeker na Maleisië. Het verliep daar voor ons erg beroerd. Hier was het gripniveau meteen in orde. Met veel grip werkt onze machine gewoon beter", aldus de Spanjaard. "Toch had ik vandaag wel wat problemen, waardoor ik niet het idee had dat ik vol kon pushen. Ik besloot daarom het risico te nemen. Hierdoor crashte ik twee keer. Morgen neem ik opnieuw dat risico en crash ik misschien wel weer. Ik weet het niet. Zondag doe ik hetzelfde, want ik wil goed finishen. Ik moet het doen met wat ik heb en ga het nogmaals proberen."

Herstel aan de arm verloopt voorspoedig

Op de vraag of hij in Valencia meer worstelt dan verwacht, antwoordt hij. "Nee, dit is wel wat ik had verwacht. Donderdag riep ik dat het ergens tussen Australië en Maleisië zou zitten en dat is nu het geval. We staan vierde. We staan er wel. Het wordt zaterdag wel lastig om met een snelle ronde op een van de eerste twee rijen te komen. De derde rij wordt wellicht het doel, maar we gaan het zien. Zoals ik zei ga ik risico's nemen. Ik wil meer doen van mijn kant. Misschien wordt het resultaat wel slechter of hetzelfde als in Maleisië en Australiër. Naar mijn idee was ik in alle races snel, maar probeerde ik altijd de controle te houden. Elke race wil ik zien of ik het vuur nog in me heb. En dat heb ik. Vandaag liet ik aan mezelf zien dat ik kan pushen als ik wil. Ik heb wat ik heb en doe wat ik kan. Meer niet."

Ondanks een sterk resultaat, is Marquez dankzij een zere keel niet helemaal fit. De Spanjaard heeft medicatie geslikt nadat hij zich niet lekker voelde. "Ik ben kapot, maar wel blij. Het doel van mijn comeback was om mijn rechterarm te verbeteren en dat is gebeurd. Vandaag reed ik normaal en dat is lang geleden, daarom push en val ik meer. Ik reed sterk, maar bij het opstaan voelde ik me niet lekker. Ik nam medicijnen en morgen en zondag hoop ik me beter te voelen, maar je weet maar nooit."