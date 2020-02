Marquez over crash tijdens test: “Misschien was ik vermoeid”

Marquez liet na afloop van de eerste testdag nog weten dat zijn rechterschouder, waaraan hij recentelijk geopereerd is, slechter aanvoelde dan waarmee hij vooraf rekening had gehouden. Op dat vlak ging het zaterdag echter al wat beter. Nadat hij op vrijdag 37 ronden had gereden en op zeven tienden van snelste man Fabio Quartararo de twaalfde tijd had laten noteren, wist hij tijdens de tweede dag van de test 47 ronden te voltooien en op een halve seconde van diezelfde Quartararo de negende tijd op de klokken te brengen. De dag eindigde niettemin in mineur dankzij een crash in het laatste uur.

“Het gaat steeds beter met de schouder”, laat Marquez weten. “Aan het begin van de dag zat ik vol energie en reed ik zonder problemen, maar toen ik begon aan te zetten, voelde ik na twee runs al mijn energieniveau dalen. Maar dat is normaal in dit stadium. Het belangrijkste is dat het niet slechter is gegaan dan gisteren. Ik heb vandaag opnieuw mijn doel gehaald. Gisteren wilden we ongeveer 30 ronden rijden en vandaag gingen we voor 45. Uiteindelijk heb ik er 47 gedaan.”

Over zijn crash zei de 26-jarige Spanjaard: “Ik was klaar met mijn programma en onderweg naar de pits, toen ik op het vieze deel van de baan kwam. Ik weet niet waarom. Misschien kwam het omdat ik moe was of iets dergelijks. Het is een snelle bocht waarin het gebeurde, maar ik reed op dat moment langzaam, dus het was geen zware crash.” De zesvoudig MotoGP-kampioen weet maar al te goed dat hij voorzichtig moet zijn met zijn schouder, maar juist dat voorzichtig zijn maakt het extra vermoeiend. Marquez: “Ik moet met 200 procent concentratie op de motor zitten, want iemand met mijn fysieke conditie moet met nog meer focus rijden om dit soort dingen te voorkomen.”

Marquez was niet de enige topper die zaterdag tegen de vlakte ging. Ook Ducati-rijder Andrea Dovizioso had een momentje op de Maleisische omloop. Hij raakte van de baan bij de zesde bocht en zorgde met zijn val voor een korte code rood. De Italiaan zat korte tijd later weer op de motor, maar liet na afloop weten dat zijn crash niet bepaald zachtzinnig was. “Ik was niet 100 procent aan het pushen op dat moment”, vertelt hij. “Ik opende het gas onder een maximale hoek en verloor daarbij de voorkant. De crash an sich was heel licht, maar helaas ging ik daarna het grind in. Ik kon even niet ademen en heb ook nog altijd een probleem met mijn nek. Ik hoop dat dat vanavond niet erger wordt, want dat is wel wat er normaal gesproken na zo'n moment gebeurt.”

Met medewerking van Lewis Duncan