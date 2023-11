Marquez: "Consessies hadden vertrek bij Honda niet tegengehouden"

Tijdens het MotoGP-weekend in Maleisië onthulde Motorsport.com dat de topklasse vijf fabrikanten het voorstel heeft gedaan om de concessievoordelen volgend jaar terug te geven. Dit voorstel moet Yamaha en Honda helpen terug te keren naar de voorhoede, aangezien beide fabrikanten een zeer lastig 2023 beleven. Het idee is dat de beperkingen op een glijdende schaal worden geplaatst. Dit betekent dat Ducati voor 2024 het zwaarst wordt getroffen, terwijl Yamaha en Honda het meest profiteren. Concessies waren van 2014 tot en met vorig jaar van kracht en werden enkele maanden geleden voor het eerst genoemd als mogelijk terugkeer voor volgend seizoen.

Op de vraag van Motorsport.com of dat nieuws hem eerder in het jaar van gedachten zou doen veranderen over zijn vertrek bij Honda, antwoordt Marc Marquez. "Nee, ik wist dit twee maanden geleden al. Het zou mijn plan niet veranderen. Ik wens Honda het allerbeste. Ik heb een eenjarige deal bij Gresini en zal alles geven op het circuit. Want als je snel bent op de baan, krijg je ook meer mogelijkheden voor de toekomst."

Ducati gaat akkoord met de beperkingen die het mogelijk krijgt opgelegd in 2024, maar KTM en Aprilia willen naar verluidt nog strengere beperkingen voor het Italiaanse merk. De kampioenen van 2023 wijzen dit af. "Toen KTM en Aprilia concessies nodig hadden en Honda niet, gaven we ze ook aan hen", voegt Joan Mir toe over de kwestie. "Ik denk dat het egoïstisch is, nu wij en Yamaha ze nodig hebben, zij het niet aan ons geven. We hebben hulp nodig om weer op het niveau van de leiders te komen. Ze wilden zoveel Ducati's op de baan, dat wij nu ook hulp nodig hebben."

Ducati, Aprilia, KTM en Suzuki profiteerden allemaal van concessies tussen 2014 en 2021. Yamaha en Honda kwamen door hun successen daar nooit voor in aanmerking.