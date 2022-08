Marquez: “Het concept van Honda als geheel moet veranderen”

De achtvoudig wereldkampioen is nog altijd herstellende van een vierde operatie aan zijn rechter bovenarm. Hij onderging die operatie eerder dit jaar na de Grand Prix van Italië, maar staat ondanks de verstreken races nog altijd als beste Honda-rijder geklasseerd. Het merk verkeert al sinds Marquez zijn zware crash in 2020 in een diepe crisis. Een aangepaste RC213V leverde begin dit jaar nog een podium op, maar sindsdien werd er amper gepresteerd door de Honda-rijders. Afgelopen weekend was Marquez bij de Grand Prix van Oostenrijk aanwezig om te zien hoe het er bij Honda aan toe gaat. Hij had diverse meetings en was in de pitbox aanwezig om de situatie bij het ooit zo succesvolle team te monitoren.

Marquez bleef terughoudend over wat er bij Honda moet veranderen om de huidige crisis te boven te komen, maar stelt dat het niet alleen om de RC213V gaat. “Ik heb de nieuwste onderdelen nog niet geprobeerd, maar in Mugello voelde ik dat het een moeilijke motor is”, zegt Marquez. “Het is lastig om voordeel te halen uit de sterke punten van de motor. Het is geen klein probleem, het is een groot probleem. We verliezen niet op bepaalde punten, we verliezen overal. Wat mij betreft is de motor nu niet het belangrijkste, maar het gaat meer om het project. Het gaat om de coördinatie. Alle informatie in het team die we nu verzamelen is heel belangrijk. Die informatie moet op de juiste plekken terechtkomen zodat we daarmee aan de slag kunnen. Als alle mensen aan dezelfde problemen werken en gemotiveerd zijn, dan zullen we dit zeker te boven komen. We zijn hier om te helpen en als rijder zal ik daar zoveel mogelijk aan meewerken. Ik help het team, maar het doel is om te begrijpen hoe we in 2023 verder moeten.”

'Paniek is de grootste vijand'

De Japanse fabrikanten in de MotoGP gaan over het algemeen conservatiever te werk dan de Europese teams, die de afgelopen jaren de overhand genomen hebben in de MotoGP. “Ik wil niet zeggen dat Honda op de Europese manier moet gaan werken. Uiteindelijk is de Japanse stijl ook goed, dat heeft gewerkt en heeft ons flinke successen opgeleverd. Maar de wereld en dit kampioenschap zijn veranderd. De stijl is veranderd en we moeten kijken naar een manier waardoor we het beste kunnen zijn en beter kunnen worden. Honda zit in een moeilijke fase, maar we moeten niet panikeren. Paniek is de grootste vijand. Het belangrijkste is om de situatie te analyseren, ik geloof ze en ik heb de operatie aan mijn arm laten doen om weer aan de top terug te keren met Honda. Dat is mijn doel. Om dat doel te bereiken, moet iedereen op dezelfde manier en met dezelfde doelen werken.”

Volgens Marquez is de motivatie en de open blik om de werkwijze te veranderen in ieder geval aanwezig: “Ik ben niet de persoon die voorschrijft hoe je een team moet veranderen. Ik ben een rijder. Natuurlijk vraag ik om een motor die het beste is, dat is mijn doel en ook dat van Honda. Honda heeft kampioenschappen gewonnen, alle rijders die voor het team rijden willen voor het kampioenschap vechten. In het voorseizoen is dat het doel. Nu heeft het team een open blik om samen te werken en naar de juiste doelen te kijken.”