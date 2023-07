Het wil dit seizoen nog niet helemaal vlotten voor Marc Marquez, die regelmatig aan de zijlijn stond toe te kijken vanwege blessures en op die manier al de races op het Termas de Río Hondo, Circuit of the Americas, Jerez, Sachsenring en TT Circuit Assen aan zich voorbij liet gaan. De achtvoudig kampioen staat na acht weekenden op slechts vijftien punten en heeft daarmee de negentiende plaats in handen. Alleen in Portugal, Frankrijk en Italië wist Marquez punten te scoren, telkens alleen in de sprintrace op zaterdag.

Hoewel het dus voor de fans van Marquez nog geen prettig seizoen is, heeft de Spaanse Repsol Honda-rijder wel goed nieuws voor zijn trouwe volgers. Hij biedt namelijk in het weekend van de Grand Prix van Catalonië op het Circuit de Barcelona-Catalunya een bijzondere ervaring aan in de vorm van een Airbnb-verblijf in de trailer van zijn team. De camper is 50m2 en staat op een plek die normaal alleen toegankelijk is voor de teams en rijders: midden in de paddock. Deze staat bovendien naast de privétrailer van Marquez. In de teamtrailer is memorabilia van Marquez te bewonderen, waaronder zijn helmen en racepakken. De gelukkige gasten kunnen daarnaast enkele trofeeën van de zesvoudig MotoGP-kampioen van dichtbij bekijken.

Omdat de trailer in de paddock staat, krijgen de fans ook de kans om de race vanuit het VIP-dorp te bekijken en kunnen ze de start van de Grand Prix bijwonen dankzij toegang tot de pitstraat. Voor de zaterdag en zondag beschikken de fans over VIP-passen, zodat ze alle actie van binnenuit kunnen volgen. Tevens krijgen ze de kans om een ritje te maken in de MotoGP-simulator en zullen ze een persoonlijke rondleiding krijgen door de paddock, inclusief de pitboxen.

"De trailer is tijdens een Grand Prix exclusief gereserveerd voor coureurs en hun teams", zegt Marquez, die voor dat weekend even de gastheer is van zijn eigen Airbnb. "Gasten zullen een once-in-a-lifetime ervaring beleven die voor niemand anders beschikbaar is. Dit is het meest opwindende motorsportkampioenschap ter wereld en als gastheer optreden in mijn thuisstad verhoogt echt de inzet voor mij. De gasten krijgen de rit van hun leven. Dit is een zeldzaam kijkje achter de schermen van de wereld van professioneel racen", aldus de coureur uit Cervera, die de gasten zelf alleen virtueel verwelkomt.

Het minder goede nieuws voor Marquez-fans is de beperkte beschikbaarheid van deze unieke ervaring. Het is namelijk voor slechts één nacht en maximaal twee gasten. Het bedrag voor deze overnachting bedraagt 93 euro, een knipoog naar het startnummer van de Spaanse rijder. Op 19 juli om 19.00 uur is dit verblijf te boeken via Airbnb.