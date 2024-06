Nadat ze in 2020 bij Repsol Honda al even teamgenoten waren, vormen Marc Márquez en zijn jongere broertje Álex dit jaar het rijdersduo van Gresini Racing. Bij het kleine Italiaanse team staat de jongste van het tweetal in de schaduw van zijn oudere broer, die in de eerste zeven Grands Prix genoeg heeft laten zien om promotie naar het fabrieksteam van Ducati af te dwingen voor 2025. Mede daardoor is het de vraag hoe de toekomst van Álex eruit gaat zien. Dit seizoen presteert de 28-jarige Catalaan solide met een tiende plek in de tussenstand en een vierde plaats in Jerez als beste resultaat.

De jongste Márquez is daarmee de zesde Ducati-rijder in het kampioenschap en de derde in de tussenstand op een Ducati van één jaar oud, achter Marc Márquez en Fabio di Giannantonio. Álex denkt dan ook dat hij zich kan verheugen op een langere samenwerking met Gresini, iets waar zijn oudere broer zich bij aansluit. De achtvoudig wereldkampioen vindt dat zijn prestaties een contractverlenging - of een samenwerking met een andere renstal - rechtvaardigen. "Álex is geen onderdeel van mijn onderhandelingen en dat wordt hij ook niet", zegt Márquez stellig bij de Spaanse radiozender Cadena SER, om echter ook aan te geven dat hij zijn plek bij Ducati deels te danken heeft aan zijn broertje.

"Mijn broer is snel genoeg om zelf een MotoGP-zitje af te dwingen, maar het klopt dat ik dankzij hem nu bij Gresini rijd en op een Ducati zit. Als hij niet de stap had gezet om op een Ducati te rijden, dan was ik waarschijnlijk niet bij Gresini en op een Ducati beland. Je ziet de resultaten en de blijdschap van je broertje en in zekere zin raak je zelf positief beïnvloed door die sfeer", vervolgt Márquez, die Álex een grote stap heeft zien zetten tussen 2022 en 2023. In zijn laatste jaar bij LCR Honda was de zevende plek in Portimão zijn beste resultaat, terwijl hij afgelopen seizoen bij Gresini enkele malen op het podium stond en slechts eenmaal buiten de top-tien eindigde op zondag. "Het ene jaar leek het dat hij niet goed genoeg was voor de MotoGP," aldus Marc Márquez, "het jaar daarna pakte hij pole-positions, podiums en won hij sprintraces."