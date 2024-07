Marc Márquez liep de breuk in een van de vingers van zijn linkerhand op bij een crash vroeg in de tweede vrijdagse MotoGP-training in Duitsland. In de razendsnelle twaalfde bocht verloor eerst de voorkant van zijn Ducati van Gresini Racing grip, waarna de achterkant voorbijkwam. De achterband kreeg plotseling weer grip, waardoor de 31-jarige Spanjaard over de voorkant van zijn motorfiets werd gelanceerd en na enkele tuimelingen in de grindbak eindigde. De medische staf onderzocht vervolgens Márquez, die later in de training nog de baan op ging voor één snelle ronde - die hem uiteindelijk niet rechtstreeks naar Q2 bracht.

Na die korte run bracht Márquez een bezoek aan het medisch centrum op de Sachsenring, waar de staf van dr. Angel Charte in eerste instantie alleen een gekneusde rib constateerde. "Hij heeft een sterke kneuzing van zijn rechter rib", meldde de MotoGP-arts voor de camera van DAZN. Charte sloot op dat moment een breuk nog uit, maar na de training meldde Márquez zich opnieuw. Ditmaal had hij last van een van de vingers van zijn linkerhand. Een röntgenfoto bracht vervolgens een kleine, maar pijnlijke breuk aan het licht. In principe komt de rest van het MotoGP-weekend van Márquez niet in gevaar, want de artsen hebben hem fit verklaard voor deelname. Wel is duidelijk dat de achtvoudig wereldkampioen dus met een fysiek ongemak zal kampen.

De Sachsenring geldt als een van de circuits waarop Márquez het beste tot zijn recht komt. In de elf Grands Prix waarin hij van start ging in het oosten van Duitsland, wist hij ook elf keer te winnen: eenmaal in de 125cc, twee keer in de Moto2 en daarna acht keer op rij als MotoGP-rijder. In 2022 ontbrak hij wegens blessureleed, waarna hij vorig jaar zijn slechtste raceweekend meemaakte op het Duitse circuit. In de aanloop naar de Grand Prix kwam Márquez maar liefst vijf keer ten val, om bij zijn laatste crash in de warm-up een rib te breken. Daardoor moest hij in de race toekijken. Ook dit jaar is hij niet op ideale wijze begonnen, want bij zijn tweede crash van de dag heeft hij dus een vinger gebroken. Eerder op de dag crashte hij ook al in de eerste oefensessie.