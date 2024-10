Márquez bovenaan op vrijdag MotoGP Thailand, Zarco verrast met Q2-plek

Met de tweede oefensessies van de Moto3 en Moto2 achter de rug mochten de MotoGP-rijders zich om 15.00 uur lokale tijd - 10.00 uur in Nederland - op de baan melden voor de belangrijke training voor de Grand Prix van Thailand. Marco Bezzecchi begon als snelste man aan de tweede vrijdagse sessie in Buriram na zijn eerste plek in de eerste vrije training. Ook Aleix Espargaró was weer van de partij in de training, nadat hij een groot deel van de eerste oefensessie moest laten schieten na een vroege, maar harde crash. Pedro Acosta kreeg intussen goedkeuring om ook in deze training op zijn KTM te stappen.

Voor twee rijders begon de tweede vrijdagse MotoGP-training in Thailand verre van ideaal. Na negen minuten was Lorenzo Savadori de eerste die in bocht 12 tegen het asfalt ging, om vervolgens snel terug te keren in de pits. Enkele minuten later ging Enea Bastianini ook tegen de vlakte, al gebeurde dat op een curieuze manier. De Ducati-rijder ging ietwat wijd in bocht 3 en kwam nipt op de blauwe strook buiten de baan terecht, waarop hij meteen onderuit gleed. Marc Márquez had op dat moment de snelste tijd al in handen genomen door 1.30.105 te noteren. Na een kwartier bivakkeerde hij met die tijd bovenaan, maar Francesco Bagnaia, Acosta, Jorge Martín en Fabio Quartararo stonden allemaal binnen drie tienden van een seconde.

Halverwege de sessie klom Quartararo zelfs naar de tweede positie op zijn Yamaha, al moest hij die plek kort daarna alweer afstaan aan Acosta. Voor de echt snelle rondetijden was het echter wachten op de laatste fase van de training, wat voor alle rijders het moment was om met nieuwe banden te jagen op rechtstreekse plaatsing voor Q2. Alleen Espargaró liet deze time attacks aan zich voorbijgaan. De Aprilia-rijder ondervond toch te veel hinder van zijn crash eerder op de dag, wat hem deed besluiten om na twaalf ronden een einde te breien aan zijn vrijdag.

Quartararo oogt sterk, maar Zarco verrast

Brad Binder zette als eerste aan en deed dat met succes door eerst 1.30.023 en vervolgens 1.29.949 te klokken en daarmee naar de koppositie te komen. Met nog twaalf minuten voor de boeg werd de KTM-rijder afgelost door merkgenoot Acosta, die een ruime tiende sneller ging, waarna Quartararo met 1.29.822 naar de eerste stek kwam. Lang kon de Yamaha-man daar niet van genieten, want Martín loste hem met nog een kleine tien minuten voor de boeg af door 1.29.543 te rijden en meteen daarna door te versnellen tot 1.29.275 - een nieuw ronderecord voor de MotoGP op Chang International Circuit.

Het was echter nog niet gedaan met de pret, want met nog twee minuten te gaan nam Márquez met 1.29.165 de eerste plek over. Dat was voldoende om de training bovenaan af te sluiten, op een ruime tiende gevolgd door Martín. Bastianini en Bagnaia completeerden een top-vier die geheel uit Ducati's bestond, gevolgd door Maverick Viñales als best of the rest. Franco Morbidelli noteerde de zesde tijd, met Acosta en Álex Márquez als zevende en achtste. Bezzecchi en Johann Zarco voltooiden de top-tien en plaatsten zich ook rechtstreeks voor Q2, waarin beide fabrieksrijders van KTM en Quartararo dus ontbraken. Dat gold eveneens voor Fabio di Giannantonio, die zestiende was en in zijn laatste weekend van het MotoGP-seizoen dus tijdens Q1 in actie moet komen.

Het MotoGP-weekend in Thailand wordt zaterdag om 05.10 uur Nederlandse tijd vervolgd met de tweede vrije training. Aansluitend vindt de kwalificatie plaats.

Uitslag training MotoGP Grand Prix van Thailand