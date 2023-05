De achtvoudig wereldkampioen kreeg na de seizoensopener in Portugal een long lap-penalty opgelegd voor zijn crash met Miguel Oliveira. Deze straf zou hij moeten innen tijdens de daaropvolgende race in Argentinië, zo stond in het rapport van de FIM-stewards. Marquez moest de race in Rio Hondo echter laten schieten vanwege een blessure. De wedstrijdleiding schoof de straf door, tot onvrede van Honda. De Japanse fabrikant ging in beroep. Na wekenlange discussie werd de kwestie uiteindelijk behandeld door het FIM Court of Appeal, dat de straf nietig verklaarde.

Marquez keert dit weekend in Le Mans eindelijk terug in competitie. Op de Franse omloop reageerde hij op de hele kwestie: “Ik was het volledig eens met de straf, want het was een grote fout. Op papier en mondeling werd besproken dat de straf geïnd zou worden in Argentinië. Na twee dagen werd dat plotseling door iemand veranderd - ik weet niet wie - en dat was niet mijn fout. Het lijkt erop dat ze dit voor de toekomst gaan aanpassen. Ik denk niet dat dat de beste oplossing is. Het aanpassen van die regel creëert iets waardoor de rijders meer risico gaan nemen. Ik had heel eenvoudig naar Jerez kunnen komen, de straf kunnen innen, en vervolgens kunnen opgeven in de pitbox. Dat moeten we voorkomen.”

Dit weekend staat er een belangrijk overleg tussen de rijders en de wedstrijdleiding op het programma. Veel rijders zijn niet te spreken over het gebrek aan consistentie in de strafuitvaardiging. Motorsport.com vroeg Marquez of hij nog vertrouwen heeft in het proces: “Ik weet het niet. Ik kreeg de straf in Portimao. Ik begreep het volledig en accepteerde het. Die straf was voor Argentinië. Dat stond op papier en dat heb ik ondertekend. Ik heb het zelfs nog eens nagevraagd. Vervolgens ging ik onder het mes en paste iemand het plotseling aan. Dat was niet mijn fout. Maar geloof me: de ergste straf is een paar races thuis moeten zitten. Dat is de zwaarste straf die een atleet kan krijgen.”