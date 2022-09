Marquez blij voor Honda, maar sluit een zege in Japan uit

De Honda-coureur domineerde zaterdag de natte kwalificatie in Japan. Hij was uiteindelijk twee tienden sneller dan de rest van het veld, onder aanvoering van Johann Zarco. Marc Marquez tekende daarmee voor zijn MotoGP-pole sinds 2019, 1071 dagen geleden, toen ook op het circuit van Motegi. De 29-jarige Spanjaard is nog steeds bezig met het opbouwen van zijn fysieke conditie na een vierde grote operatie aan zijn rechterarm, die hij in 2020 brak. Hierdoor was Marquez dit seizoen drie maanden uitgeschakeld, tussen de Italiaanse Grand Prix en de Aragon-ronde van vorig weekend.

Aangezien de Japanse Grand Prix naar verwachting droog zal zijn, denkt Marquez niet dat zijn rechterschouder zondag tot aan de finish sterk genoeg zal zijn om voor het podium te vechten. "Nee. Ik bedoel, morgen gaan we weer terug naar de normale krachtsverhoudingen. Natuurlijk wil ik bovenaan staan. En natuurlijk wil ik vechten voor het podium en de top-vijf. Maar ik denk niet dat dit het moment is." Hij voegde er nog wel strijdbaar aan toe: "Maar als ik een kleine kans heb, zal ik het altijd proberen. Want ik ben zo. Mijn karakter is hetzelfde als toen ik in de MotoGP kwam."

De zesvoudig MotoGP-kampioen weet echter ook dat de Japanse Grand Prix een zware opgave zal zijn. "Het wordt een zeer lange race. Ik voelde vrijdag al dat ik hier moeite ging hebben om consistent te zijn en alle ronden aan te vallen."

Belangrijk voor motivatie bij Honda

De prestatie Marquez zorgde zaterdag voor grote vreugde in de Honda-garage. Het is de eerste pole voor de Japanners sinds Pol Espargaro vorig jaar de kwalificatie op Silverstone won. Het merk heeft dit seizoen sinds Qatar geen podium meer behaald. Hoewel hij zelf het belang van zijn pole-position bagatelliseert, geeft Marquez toe dat Honda "deze kleine successen nodig heeft" om gemotiveerd te blijven voor 2023. "Het is maar een pole-position en het is in de regen", aldus de Spanjaard. "Maar in de situatie waarin we ons nu bevinden met het team, met Honda dat het erg moeilijk heeft in 2022, is dit echt goed nieuws voor ons. We hebben deze kleine successen, deze kleine motivaties en deze frisse wind in de box nodig."

Marquez voelde in de tweede vrije training op zaterdagochtend, die ook op een natte baan werd afgewerkt, al dat het goed zat. "Dit was het moment om het te doen", aldus Marquez. "Vooral toen ik in VT2 makkelijk de rondetijden kon rijden. Ik zei tegen mezelf: oké, als het vanmiddag nat is, heb ik een grote kans. Ik probeerde aan te vallen en reed een goede ronde. Ik ging niet over grenzen, maar het was genoeg om op pole-position te staan. Soms ga je op nat wegdek langzamer als je overdrijft."

Beter in de regen

Marquez gaf na afloop toe dat zijn regenoptreden in Japan de eerste keer was sinds zijn armbreuk dat hij kon rijden op de manier zoals hij gewend is. "Ik bedoel, vorig jaar op een nat wegdek was ik competitief, maar ik reed toen op een vreemde manier en voelde me niet comfortabel op de motor. Ik begreep ook niet hoe de rondetijd tot stand kwam. Maar vandaag merkte ik dat mijn armpositie perfect was. Ik kon remmen zoals ik wilde, naar binnen gaan en de motor oppakken. Daar ben ik heel blij om. Waarom ik beter kan rijden in natte omstandigheden? Omdat je minder spierkracht hoeft te gebruiken. Dan kan ik mijn arm in de positie houden die ik wil. In droge omstandigheden ben ik nog niet klaar om alle ronden aan te vallen. Bovendien zijn op een natte baan de zwakke punten van de motor minder aanwezig."