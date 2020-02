Marquez: "Maak me meer zorgen over Honda-motor dan over blessure"

Marquez liep een gedeeltelijk ontwrichte schouder op bij een crash in de Grand Prix van Maleisië 2019, die bij een nieuwe val tijdens een test in Jerez verergerde. Daardoor moest hij deze winter onder het mes en kwam hij niet volledig fit aan de start van de eerste test op Sepang. Na de eerste dag stelde Marquez vast dat hij nog niet zo fit was als hij had gehoopt.

Het is echter niet zijn fysieke staat, maar de staat van zijn Honda-motor waar Marquez zich druk over maakt. Hij was nog niet helemaal tevreden over het nieuwe rijtuig voor 2020. “Ik ben voor de eerste race meer bezorgd over de motor dan over mijn fysieke conditie”, gaf de wereldkampioen toe. “Er zijn dingen die we hebben getest die me nog niet hebben overtuigd. Het niveau dat we moeten halen hangt natuurlijk af van de tegenstand en zij hebben in dit geval een stap vooruit gezet.”

LCR Honda-rijder Cal Crutchlow vond ook dat de Honda-specificatie van 2020 minder goed stuurt dan de voorganger. Marquez probeerde zondag enkele dingen uit om zijn gevoel met de voorkant van de motor te verbeteren, maar door zijn schouder was hij daar niet toe in staat. Ondanks een crash en een dertiende tijd vond hij wel dat hij een "goed ritme" had gevonden, maar stuitte hij op de limieten van zijn lichaam. "Ik was ’s middags al kapot. Na de middag ging ik terug naar buiten, maar ik viel omdat ik geen energie meer had. Ik heb de limiet bereikt met mijn lichaam, omdat ik ’s ochtends een beetje forceerde. Mijn positie op de motor is nog niet wat ik zou willen."