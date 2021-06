Marquez bewondert Rossi: "Maar ik zou niet zolang doorgaan"

Rossi is bezig aan zijn 26ste seizoen in de Grand Prix-paddock, maar het is dit seizoen geen vetpot voor de 42-jarige Italiaan. Hij scoorde slechts vijftien punten in de eerste zeven races en heeft nog niet laten zien dat hij met de Petronas Yamaha in aanmerking komt voor het podium. De Italiaan beslist deze zomer over zijn toekomst, maar het heeft er alle schijn van dat Rossi de helm na dit seizoen aan de wilgen hangt.

Recent vertelde drievoudig wereldkampioen Jorge Lorenzo in een interview dat hij meer hield van het winnen dan van het racen. Marquez kreeg deze vraag vrijdag ook op de Sachsenring. “Ik houd van het scoren van podiums, het winnen van races en ben verslaafd aan de drang om competitief te zijn. Dat is de motivatie waarom ik hier ben”, zei Marquez. “Zodra ik voel dat ik niet meer competitief ben en vecht voor de topposities, dan zal ik voor mezelf gaan evalueren wat ik wil doen. Dat is niet de situatie voor mij op dit moment. Ik heb nu wat beperkingen en mijn doel is om weer gemotiveerd te raken en te rijden zoals ik dat voor m’n blessure deed. Het is waar dat wanneer je veel races en kampioenschappen gewonnen hebt, je extra motivatie nodig hebt om toch weer te winnen en te vechten. De emoties van een overwinning werken als een soort brandstof, als motivatie om je best te doen. Een winnaar heeft dat nodig. Om die reden ben ik heel verrast en ik waardeer het ook, maar aan de andere kant ben ik verrast dat Valentino dit accepteert. Hij rijdt op dit moment niet met de optie om te winnen, maar hij geniet nog wel. Althans, het lijkt alsof hij aan het genieten is van het rijden. Ik kan me niet voorstellen dat ik in die positie kom. Misschien is het anders in de toekomst, dat weet ik niet. Ik verwacht van mezelf niet dat ik zo lang in dit kampioenschap zit en geen kans heb om podiums te scoren.”

"Beleef er nu weinig lol aan"

In een reactie op deze uitspraken zei Rossi dat hij zich hoopte te verbeteren en dat het daarom “logisch” was om door te gaan. Maar de Italiaan geeft toe dat hij op dit moment weinig plezier beleefd aan zijn sport: “Ik probeer altijd duidelijk te zijn als ik hierover spreek”, zei Rossi. “Ik ben dit jaar doorgegaan omdat ik hoopte om competitief te zijn. Vechten voor het kampioenschap was misschien niet mogelijk, maar ik dacht dat ik wel mee kon doen in goede races en top-vijf klasseringen kon scoren. Misschien op een goede dag een podium scoren, maar in ieder geval meedoen. Dat klonk voor mij logisch, maar de resultaten zijn slechter dan ik had verwacht. Natuurlijk vind ik het niks als ik zestiende of twintigste eindig. Vorig jaar was een vreemd en atypisch seizoen. We hadden last van corona, ik had een nieuwe crew-chief en ik wilde graag een volledig seizoen afwerken. Maar op dit moment is er weinig aan.”