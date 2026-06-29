Marquez bevestigt: “Informele gesprekken” met Honda voordat hij zich aan Ducati verbond

Slechts enkele dagen nadat een nieuwe tweejarige MotoGP-deal met Ducati was bevestigd, heeft Marc Marquez onthuld dat hij had wat hij omschreef als een "informeel gesprek" met vertegenwoordigers van Honda, die de mogelijkheid verkenden om hem terug te halen naar de Japanse fabrikant.

Zoals voor het eerst gemeld doorEl Periodico, vond de bijeenkomst plaats op de vrijdagmiddag van de Grand Prix van Valencia van vorig jaar, de laatste ronde van het seizoen 2025. Die werd gehouden in een van de hospitality-units van Honda Racing Corporation, terwijl Marquez aan de kant stond met een blessure, nadat hij in Japan zijn zevende MotoGP-wereldtitel had veiliggesteld voordat hij geblesseerd raakte tijdens de daaropvolgende ronde in Indonesië.

Sprekend met DAZNtijdens de Dutch GP in Assen, benadrukte de Ducati-rijder dat de bijeenkomst nooit verder ging dan een hartelijke uitwisseling en dat er nooit een formeel aanbod of contractuele besprekingen hebben plaatsgevonden.

"Er was een informeel gesprek, maar ik was er altijd duidelijk over dat ik eerst Ducati wilde aanhoren," zei de regerend wereldkampioen. "Als ik daar gelukkig was, zou ik niet het spelletje gaan spelen van praten met de ene of de andere fabrikant. We gingen met Ducati om tafel zitten en bereikten meteen een akkoord."

Marquez heeft nooit de emotionele band verborgen die hij nog steeds voelt met Honda, de fabrikant die hem zijn MotoGP-debuut gaf en waarmee hij een groot deel van de recordboeken van het kampioenschap herschreef, met zes van zijn zeven titels in de koningsklasse.

De Spanjaard verliet Honda eind 2023 nadat hij had ingestemd met het een jaar eerder beëindigen van zijn contract, en zag af van een salaris ter waarde van ongeveer €20 miljoen om zich zonder betaling aan te sluiten bij Gresini Racing op een Ducati. Het was een beslissing gedreven door logica in plaats van emotie, aangezien zijn verbondenheid met Honda sterk bleef na meer dan een decennium bij de fabriek.

"Teruggaan naar Honda zou een heel romantische stap zijn geweest, en natuurlijk was het iets wat ik wilde," gaf Marquez toe. "Maar ik neem al genoeg risico's op de baan. Soms moet je beslissingen nemen met je hoofd in plaats van met je hart, net zoals ik deed toen ik besloot Honda te verlaten. Uiteindelijk bleek het de juiste keuze."

Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Toen Honda eenmaal besefte dat het opnieuw vastleggen van een van de succesvolste rijders uit zijn geschiedenis niet langer een realistische mogelijkheid was, richtte het bedrijf zijn aandacht op Fabio Quartararo, en overtuigde het de Fransman eerder dit jaar om zijn nieuwe project aan te voeren, gebouwd rond de 850cc-regels die in 2027 van kracht worden.

De ingrijpende technische regelwijzigingen van MotoGP voor 2027 zullen naar verwachting de competitieve verhoudingen opnieuw instellen, waardoor fabrikanten mogelijk de kans krijgen om de kloof met de huidige koplopers te dichten. Toch gelooft Marquez dat Ducati en Aprilia de maatstaf zullen blijven.

"Ik denk dat Ducati nog steeds de referentie zal zijn, samen met Aprilia," zei de rijder uit Cervera.

Hij grapte ook dat noch hij, noch verschillende van de leidende rijders in het kampioenschap maximaal voordeel konden halen uit het onderhandelen over nieuwe contracten voorafgaand aan zo'n grote reglementaire hervorming.

"De toprijders hebben niet echt kunnen profiteren van de situatie," glimlachte hij. "Met een volledig nieuw reglement kunnen fabrikanten niet garanderen dat ze de beste motor hebben. Wat de teams wel weten, is of ze een goede rijder hebben."