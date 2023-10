Marquez betwijfelt of podium mogelijk is in komende MotoGP-races

Het MotoGP-seizoen 2023 verloopt moeizaam voor Honda en Marc Marquez, maar in Japan scoorde hij eindelijk zijn eerste zondagse podium van 2023. Op Mobility Resort Motegi - het thuiscircuit van Honda - werd hij derde in de vroegtijdig afgebroken Japanse GP, zijn eerste podiumplek op zondag sinds de GP van Australië van 2022. Eerder behaalde Marquez wel al het podium van de sprintrace in Portugal, gevolgd door een derde plek in de sprintrace in India. De recente vorm van de 30-jarige coureur uit Cervera is dus goed te noemen, maar toch verwacht hij niet dat hij in de resterende zes races opnieuw voor het podium kan strijden.

"Nee. Ik bedoel, ik zou graag ja zeggen, maar India en Motegi zijn stop-en-go-bochten en daarin kan ik risico nemen met het rempunt, de bocht en een snelle pick-up om tot goede acceleratie te komen", legde Marquez uit waarom Buddh en Motegi circuits zijn waar de Honda RC213V beter uit de voeten kan. "Maar hierna komt Mandalika en daar zijn enkele bochten waarbij je de banking moet gebruiken. Je moet de grip aan de zijkant gebruiken voor tractie en op dit vlak verliezen we veel, omdat je niets kunt doen doordat de band spint. Zoals altijd zal ik mijn best doen, maar het wordt moeilijker. Desondanks moeten we genieten van de goede momenten. In India hadden we een goed weekend, in Japan opnieuw. Laten we kijken of we op deze manier door kunnen gaan tot het einde van het seizoen."

In Japan moest Marquez alleen titelkandidaten Jorge Martin en Francesco Bagnaia voor zich dulden. De zesvoudig MotoGP-wereldkampioen is dan ook vol lof over het hoge niveau dat ze behaalden in Motegi, zeker gezien de lastige omstandigheden en het feit dat ze allebei veel te verliezen hadden. "Het was geweldig. Ik weet hoe het is om in deze omstandigheden voor een kampioenschap te vechten. Ik heb enorm veel respect voor ze, want ze reden een heel goede race. Ze vechten en ze hebben de extra concentratie en een extra push. Buiten dat was het mooi om het gevecht van deze twee jongens vanaf de achterkant te zien."