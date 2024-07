Márquez: Beste race ooit op Sachsenring nodig om te kunnen winnen

Als Grand Prix-rijder stond Marc Márquez elf keer aan de start van de Grand Prix van Duitsland en alle elf maal wist hij ook te winnen: eerst was er een overwinning in de 125cc, gevolgd door twee Moto2-zeges en acht triomfen als MotoGP-rijder. De afgelopen twee edities won hij niet omdat hij niet van start ging, maar dit weekend is de achtvoudig wereldkampioen weer van de partij. Hij mag op een Ducati proberen om zijn twaalfde overwinning in Duitsland veilig te stellen, maar Márquez weet dat dit absoluut geen eenvoudige klus wordt. "Als ik kans wil maken, moet ik op een perfecte manier rijden op de Sachsenring", zegt de 31-jarige rijder uit Cervera op de donderdag in Saksen.

"Dat is iets wat me in het verleden is gelukt, maar toentertijd was ik op alle circuits competitief. Toen maakte ik hier echt het verschil", vervolgt Márquez. "Maar nu zijn zij sneller op andere circuits, dus laten we kijken of ik in staat ben om een niveau te halen dat hoog genoeg is om met ze te vechten", verwijst hij naar wereldkampioen Francesco Bagnaia en WK-leider Jorge Martín, met wie hij in de persconferentie zit. "Het wordt in ieder geval geen makkelijk weekend, zoals men zegt. Zo gaat het echt niet zijn."

Daarmee wil Márquez overigens niet zeggen dat hij kansloos is voor een goed resultaat in Duitsland. "De vooruitzichten zijn beter dan vorige week in Assen. Ik voorspel dat ik misschien een kans heb om met deze twee jongens te vechten, als ik een perfect weekend heb en de juiste stappen zet", aldus de Gresini-rijder. "Pecco was in Assen twee klassen beter dan de rest en ook Martín was een klasse beter. We gaan honderd procent geven en laten we daarna kijken of het feit dat we op de Sachsenring zijn me een beetje helpt om in ieder geval de kans te hebben om met deze twee jongens te vechten."

'Weten hoe goed hij is op circuits met veel linkerbochten'

Dat is een uitdaging waar kampioenschapsleider Martín in ieder geval naar uitkijkt. De winnaar van vorig jaar bestudeerde een jaar geleden onboards van Márquez voor de door hem gewonnen race. "Ik denk dus dat hij me vorig jaar heeft geholpen om te winnen, maar ik denk dat hij dit jaar niet gaat winnen", zegt de Madrileen tijdens de persconferentie. Bagnaia verwacht wel een strijd om de zege met Márquez. "Ik denk dat hij de potentie heeft. We weten allemaal hoe goed hij is op circuits met veel linkerbochten. Die heb je hier alleen maar, dus ik denk dat er veel strijd zal zijn. Het wordt belangrijk om hem een deel van het weekend te volgen, zodat we zo snel mogelijk weten wat er mogelijk is."