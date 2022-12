Marquez: Bereid om Honda te verlaten als ik geen winnende motor heb

De combinatie Honda en Marc Marquez is een bijzonder succesvolle geweest in de MotoGP. Sinds zijn debuut in 2013 werd hij zes keer wereldkampioen, won hij 59 races, stond hij 100 keer op het podium én mocht hij 63 keer van pole-position vertrekken. De komende jaren is Honda nog verzekerd van de diensten van Marquez, die begin 2020 zijn contract verlengde tot en met 2024. Sindsdien is de klad er echter in gekomen. Enerzijds doordat de rijder uit Cervera geplaagd werd door blessures, waaronder de gebroken rechterarm waaraan hij sinds 2020 maar liefst vier keer geopereerd is. Anderzijds helpt ook niet mee dat de ontwikkeling van de RC213V niet heeft opgeleverd wat ervan gehoopt werd.

De manier waarop Honda hem heeft behandeld tijdens het blessureleed wordt gerespecteerd door Marquez, die in de toekomst graag bij de Japanse fabrikant wil blijven. Tegelijkertijd sluit hij een overstap naar een ander merk niet uit als hij niet kan winnen met het materiaal dat hem geboden wordt. "Ik heb veel respect voor Honda vanwege de manier waarop we met elkaar hebben gesproken en hoe ze voor mij hebben gezorgd tijdens de twee jaar waarin ik geblesseerd was. Dat was bijzonder. Ik weet dat het niet normaal was, maar het was speciaal en ik zal altijd respect hebben voor Honda", toont Marquez zijn dankbaarheid in gesprek met Motorsport.com. "Nu, aan het einde van 2022, denk ik alleen aan terugkeren aan de top met Honda. Maar als dat niet lukt omdat ik voor mijn gevoel niet het juiste materiaal heb, ga ik proberen om het beste voor mijzelf te vinden. Dit is iets wat ik het team ook verteld heb. Op dit moment wil ik gewoon bij Honda blijven en dat is ook mijn doel. Maar mijn grootste doelstelling is het winnen van kampioenschappen, dus dat is waar ik voor de toekomst naar ga kijken."

De huidige deal van Marquez bij Honda loopt eind 2024 dus af en in principe wil hij graag aanblijven, maar niet ten koste van alles. "Bij voorgaande contracten heb ik veel respect voor ze gehad en had Honda altijd de eerste optie. Ik heb met niemand anders gesproken, alleen met Honda", vervolgt hij. "Als jij respect voor ze hebt, dan zullen ze jou ook respecteren. Als je dat niet doet, dan respecteren ze je niet. Dus we gaan zien wat de toekomst brengt, je weet het nooit. Zoals gezegd: Honda is Honda en ik droom ervan om bij Honda te blijven. Maar mijn grootste droom is kampioenschappen winnen."