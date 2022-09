Marc Marquez doet belangrijke ontdekking: “Ik heb geen pijn”

Tijdens de eerste MotoGP-race in drie jaar op het circuit van Motegi was Marc Marquez de rapste in een natte kwalificatie, maar hij verklaarde weinig brood te zien in zijn podiumkansen voor de race op zondag. Vroeg in de race viel hij terug tot de vijfde plek, maar hij kon zich vrijwel de hele race handhaven in de voorhoede. In de laatste ronden pakte Marquez KTM-rijder Miguel Oliveira en kwam als vierde aan de finish.

“Ik ben heel blij met een solide race”, zegt Marquez. “Ik was constant en het belangrijkste is dat ik geen pijn voelde tijdens de race. Mijn arm raakte vermoeid, ik raakte vermoeid, maar ik had geen pijn. Dat is het belangrijkste voor mij en het was ook de reden dat ik in de laatste ronden nog met Oliveira kon vechten. Het was heel lang geleden en het gevoel om iemand in de laatste ronden aan te vallen was ook weer even nieuw voor me. In het verleden voelde ik vaak pijn aan het eind van de race en dan had ik niet meer de concentratie om me vol op een aanval te storten. Nu was er geen pijn, alleen vermoeidheid. Ik hield alles onder controle.”

De zesvoudig MotoGP-wereldkampioen krijgt steeds meer vertrouwen, maar denkt wel dat Motegi de zwakke punten van de Honda maskeerde.

“Natuurlijk, het vertrouwen wordt steeds groter”, zegt Marquez. “Maar we moeten ook de kalmte bewaren, op dit circuit hebben we minder last van de zwakke punten die onze motor heeft. Om die reden was ik meteen snel in de eerste training, we hebben op min of meer dezelfde motor gereden als in Aragon. Maar het verschil was kleiner en dat merk je meteen. Natuurlijk kan ik in de kwalificatierondjes best snel zijn. Het gat is niet groot, maar om constant te rijden en de momenten te controleren die je niet verwacht, dat is iets waar ik nog steeds aan moet werken. Dit is pas de tweede race, we hebben Thailand, Australië, Maleisië en Valencia nog. Het is waar dat we een goed weekend hadden. Het is waar dat de regen me op zaterdag erg hielp, daardoor was ik nog fris voor de race en kon ik pole-position pakken. Dus mijn eerlijke positie is wellicht dat ik zevende, achtste of negende geworden zou zijn, niet vierde.”