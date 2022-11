Marquez: Begrijp het wel als Quartararo me aan de kant beukt

Fabio Quartararo moet zondag tijdens de race 23 punten goedmaken op Francesco Bagnaia. Dat kan alleen als Quartararo de race wint en Bagnaia lager dan de veertiende plek eindigt. De Yamaha-rijder gaat van start op de vierde plek, vier plekken voor Bagnaia. Quartararo verklaarde dat het alles of niets en dat hij dingen kan doen die hij normaal niet zo snel zou uithalen. Marc Marquez gaat zondag als tweede van start in de GP van Valencia en zou het begrijpen als Quartararo hem aan de kant zou beuken omdat de wereldtitel op het spel staat.

“Ik weet dat Fabio morgen enorm moet pushen, hij moet gewoon. Als hij crasht en een andere rijder raakt… Als hij mij aan de kant zou beuken, heb ik daar begrip voor. Ik wil het niet, maar ik zou het wel begrijpen. Hij vecht voor de titel, niet alleen voor deze race. Ik weet dat hij slim is en correct te werk moet gaan, hij zal aanvallen en dat is wat iedereen zal doen. Zeker de Ducati-rijders zullen morgen aanvallend rijden, daarmee helpen ze Pecco zo goed mogelijk. Maar ik wil ook een goede race rijden, voor mij is het een gewone wedstrijd. Het draait allemaal om Pecco en Fabio, iedereen zal daar toch met een schuin oog naar kijken.”

Jorge Martin pakte zondag voor het derde achtereenvolgende jaar pole-position in Valencia. De Spanjaard denkt dat de start bepalend gaat zijn: “Ik hoop een goede start te maken, maar we weten ook dat Fabio agressief zal zijn. Ik hoop niet dat hij met een andere rijder gaat crashen, dat is het enige waar ik op hoop. We zullen allemaal gretig zijn. Het wordt voor iedereen hetzelfde. Als Fabio bij me in de buurt zit, zal ik kijken wat hij doet. Als hij snel is, zal ik volgen. Als hij traag is, zal ik hem inhalen. Het is net een normale rijder.”

Bagnaia’s teamgenoot Jack Miller start zondag als derde. Hij stelt dat de MotoGP een individuele sport is en zegt zijn aanpak niet te veranderen. “Niemand heeft het doel om iemand van de baan te maaien, maar het is een individuele sport en we racen elkaar zoals we dat altijd doen. Je rijdt op een motor en je moet altijd ietwat voorzichtig zijn, begrijp me niet verkeerd. Ik houd er niet van om anderen te raken, dat is duidelijk.”