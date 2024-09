Marc Márquez boekt na 1043 dagen weer MotoGP-zege in GP van Aragón

Het MotoGP-weekend op Motorland Aragón werd tot dusver gedomineerd door Marc Márquez. De Spanjaard was in alle trainingen en de kwalificatie de snelste, om vervolgens ook - voor het eerst - de sprintrace te winnen. De zondagse Grand Prix over 23 ronden mocht hij zodoende ook vanaf pole aanvangen, met Pedro Acosta en Francesco Bagnaia naast hem op de eerste rij. Kampioenschapsleider Jorge Martín moest vanaf P4 komen en deed dat, net als alle andere rijders, met zowel een medium voorband als een medium achterband.

Hoewel de startgrid van het circuit in Alcañiz zaterdagavond werd schoongemaakt, zorgde nachtelijke regen ervoor dat dit werk weer ongedaan werd gemaakt. Dat was te merken tijdens de start, zo ondervond Bagnaia voor de tweede dag op rij. De Ducati-rijder had veel wielspin en viel terug naar de zevende positie. Marc Márquez begon uitstekend en pakte kopstart, voor Acosta, Álex Márquez en Pramac-rijders Martín en Franco Morbidelli. Miguel Oliveira nam intussen de zesde positie in, totdat hij in de laatste bocht onderuit ging. Het bracht Bagnaia terug op de zesde plek, drie plekken achter Martín. Hij ging in de openingsronde namelijk voorbij aan Álex Márquez voor de derde positie.

Márquez maakt vroeg het verschil

Vervolgens voerde Martín de druk op bij Acosta, die het tempo van Marc Márquez niet kon volgen. Halverwege de tweede ronde deed de WK-leider zijn eerste poging, waardoor het tweetal wijd ging en Márquez ineens een voorsprong van twee tellen kon opbouwen. Later in de openingsronde slaagde de inhaalpoging van Martín wel, waardoor hij jacht kon maken op de leider. Binnen no-time reed Acosta alweer een seconde achter de Pramac Ducati, terwijl Álex Márquez de druk opvoerde en aan het einde van de derde ronde eveneens een succesvolle inhaalactie plaatste. Ook hij kon meteen een gaatje slaan naar de GasGas Tech3-rijder, die Morbidelli, Bagnaia en Brad Binder vlak achter zich had.

Vooraan settelde de race enigszins met Marc Márquez voor Martín en Álex Márquez en groter wordende onderlinge verschillen. Bagnaia kon intussen geen vuist maken tegenover de rijders direct voor hem en dus wachtte hij geduldig zijn kansen af. Dat deed Fabio Quartararo niet, want zijn race kwam in de zesde ronde vroegtijdig ten einde met een stevige klapper in de vijfde bocht. Drie ronden later ging zijn voormalige Yamaha-teamgenoot Morbidelli in dezelfde bocht even in de fout. Dat was een dure, want het wierp hem drie posities terug naar de achtste plek. Het bracht Bagnaia naar P5 en de ideale positie om de jacht op Acosta te openen. Dat deed hij succesvol, want in de elfde ronde passeerde hij de jonge Spanjaard op topsnelheid richting de laatste bocht.

Duel Álex Márquez en Bagnaia eindigt in tranen

Maverick Viñales had zijn Aprilia kort daarvoor al in de pits geparkeerd. De als twaalfde gestarte Spanjaard kende al een dramatische sprintrace waarin hij op grote achterstand laatste werd. Ook in de Grand Prix kon hij geen potten breken, wat hem in de tiende ronde deed besluiten om een einde aan zijn race te maken. Vooraan had Márquez intussen een voorsprong van ruim drieënhalve seconde opgebouwd naar Mártin, die zelf meer dan vijf seconden marge had op Álex Márquez. De jongste Gresini-rijder moest zich langzamerhand ook zorgen gaan maken om het behouden van zijn podiumplaats, want in vrije lucht wist Bagnaia zijn tempo te verhogen en het gat van zo'n drie seconden helemaal dicht te rijden.

Een inhaalpoging liet lange tijd op zich wachten, totdat Márquez in de achttiende ronde even wijd ging in bocht 12. Het gaf Bagnaia de kans om in bocht 13 buitenom te gaan, maar het kwam tot contact en een nare crash voor beide rijders. Met name de regerend wereldkampioen kreeg het te verduren. Hij kwam klem te zitten onder de motorfiets van Márquez. Gelukkig konden beide rijders zelfstandig opstaan, maar wel zat hun race erop. De rijders erachter waren spekkoper, want Acosta kreeg plotseling de derde plek weer in handen, voor Binder en de als veertiende gestarte Enea Bastianini, die zich gedurende de race knap naar voren had gewerkt.

Het gebeurde allemaal op grote afstand van Marc Márquez, die voor eigen publiek na 1043 dagen eindelijk weer een Grand Prix-zege boekte. Martín deed gouden zaken in de titelstrijd door op vijf seconden tweede te worden, terwijl Acosta wederom het podium completeerde door derde te worden. Daarachter volgden Binder en Bastianini, met Morbidelli op de zesde positie. Fabio di Giannantonio knokte zich naar de zevende plek, maar staat wel under investigation voor een vermeende overtreding van de bandendrukregels. Dat geldt ook voor Jack Miller op de tiende stek, waarmee hij Marco Bezzecchi en Álex Rins voor zich moest dulden. Aleix Espargaro werd elfde, terwijl de resterende punten werden gescoord door Takaaki Nakagami, Augusto Fernández, Johann Zarco en Joan Mir.

Volgend weekend komen de MotoGP-rijders alweer in actie. Dan is Misano World Circuit Marco Simoncelli het decor voor de Grand Prix van San Marino.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Aragón