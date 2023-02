Marquez baalt van situatie bij Honda, maar denkt niet aan vertrek

Marc Marquez was tussen 2013 en 2019 de toonaangevende piloot in de MotoGP. Met een 125cc-en Moto2-titel op zak won hij gelijk in zijn debuutjaar met het Repsol Honda Team de MotoGP-wereldtitel. Samen wisten ze nog vijf keer de kroon te veroveren. Maar aan al het succes kwam in de zomer van 2020 abrupt een einde, toe Marquez zijn arm brak bij een zware valpartij in de Grand Prix van Spanje. Een periode met veel blessureleed en operaties volgde, waardoor de onfortuinlijke piloot lange tijd langs de kant zat.

Na zijn recente comeback vorig jaar liet Marquez zeer kritisch uit over de werkwijze, de opstelling en de resultaten van Honda. Zo viel de test direct na de slotrace in Valencia hem erg tegen. Ook vorige week ging het bij de wintertest op het Maleisische Sepang niet al te best. Maar dit had Marquez naar eigen zeggen ook wel verwacht. Zo offerde hij er een kostbare tijd op ten behoeve van technisch directeur Ken Kawauchi, die zijn draai moet vinden bij het fabrieksteam. Kawauchi trad begin januari in dienst bij Honda na een jarenlang dienstverband bij Suzuki. Tijdens de test werd bovendien flink geëxpirimenteerd. Zo reed Marquez een aantal ronden zonder vleugels op zijn RC213V.

"We hadden een heel andere Sepang-test dan de andere fabrikanten", blikt Marquez terug in gesprek met de Spaanse editie van Motorsport.com. "Omdat er grote, structurele veranderingen zijn geweest binnen Honda. Dat betekent dat er een overgangstijd nodig is. Zeker na twee seizoenen waarin hun toprijder praktisch niet op de baan was en ze de koers een beetje kwijtraakten. Om die weer te vinden, zoeken we nu niet naar de perfectie maar naar conceptuele dingen zoals een motor zonder vleugels. We hebben ook een heleboel andere dingen getest. Zaken waar je niet meteen sneller door gaat, maar wel dingen op technisch gebied. Je moet offers brengen."

Marquez spreekt zichzelf moed in. De winnaar van 59 MotoGP-wedstrijden vertrouwt daarbij op de hoopvolle berichten die hij vanuit Honda-Japan ontvangt. "We hebben goede ideeën. Ik spreek in meervoud, want we zijn een team. De test in Maleisië hebben we op conceptueel niveau dingen getest, tot aan de Portimao-test gaan we evolueren. Het is duidelijk dat je niet van de ene op de andere dag de situatie volledig kan omdraaien. Ik zou willen dat de motor waarmee je het moeilijk hebt, de volgende dag de motor van je dromen is. Het is heel moeilijk. Je moet realistisch zijn."

Voorlopig geen zeges

Fysiek voelt Marquez zich goed. Volgens de 30-jarige coureur uit Cervera zelf rijdt hij weer als in zijn gouden jaren. "Mijn doel is om eind maart, bij de eerste race, echt helemaal honderd procent te zijn", klinkt het hoopvol. "Maar eigenlijk rijd ik alweer als vroeger. De positie van mijn lichaam tijdens de Sepang-tests was al heel anders dan tijdens de laatste vijf races die ik heb gereden. Ik voel me vooral veel stabieler." Het succes in 2023 lijkt dus vooral van de motor af te gaan hangen. Marquez gaat er niet vanuit dat alle inspanningen van Honda binnenkort worden terugbetaald met Grand Prix-zeges. Zeker niet bij de openingsrace op Portimao. "Dan bedoel ik niet de motor of de rijder; in het algemeen zijn we niet klaar om dat weekend te winnen", aldus Marquez. Hij wacht liever de eerste vijf races af voor het trekken van conclusies. "Na op vijf verschillende circuits te zijn geweest, moeten we evalueren hoe we ervoor staan. Want misschien hebben we het erg moeilijk in sommige races en doen we het goed in andere." Marquez geeft toe dat hij wel behoorlijk baalt van de situatie. "Omdat ik mij een Honda-rijder voel en deel uitmaak van de Honda-familie. Het is moeilijk om te zien hoe zij lijden. Wij zijn het Repsol Honda Team en verplicht om elk jaar te strijden voor titels. Ikzelf of mijn teamgenoot, één van ons moet de titel pakken. Als je in het beste team ter wereld zit, ben je verplicht om dat te doen."

Geen plannen om te vertrekken

Als het opnieuw een seizoen wordt met veel tegenslag lijkt het niet onwaarschijnlijk dat het geduld van Marquez opraakt. De Spanjaard heeft een contract dat hem in ook in 2024 nog aan Honda verbindt. Hij zegt dan ook niet te overwegen om te vertrekken. "Het is een gerucht dat is opgedoken vanwege de situatie waarin Honda zich de laatste twee jaar bevindt. Ik heb nog een contract voor twee jaar. Het zou een grote fout zijn om nu, in februari, een verandering van omgeving te overwegen. Ik kijk naar het totaalplaatje. We hebben van 2013 tot 2020 zes titels gewonnen, toen raakte ik geblesseerd en had ik twee jaar waarin ik bijna niet op de baan was. Ik reed wel, maar niet zoals ik wilde. Honda heeft daaronder geleden." Volgens Marquez gaat het bij de onderhandelingen met Honda altijd om de lange termijn. "Ik heb Honda vele malen verteld dat mijn doel is om te winnen, en dit wil ik met hen doen. Maar er zijn veel omstandigheden die kunnen veranderen. Over twee jaar weet ik niet hoe Honda zal zijn, of hoe ik zal zijn. Het zijn aannames. Het belangrijkste doel voor ons beiden is om samen te blijven winnen." Daarvoor rekent hij ook op de steun van twee nieuwe gezichten bij Honda. "De Honda is altijd een moeilijke motor geweest. Ik hoop dat er dit jaar meer Honda's vooraan kunnen staan. Aan rijders zal het niet liggen. We hebben Alex Rins en Joan Mir, twee rijders met een officieel HRC-contract die het heel goed gaan doen."

Ook op menselijk vlak ziet hij een vertrek bij Honda niet zitten. "We hebben zo'n goede relatie en we respecteren elkaar enorm. We hebben zoveel aan elkaar bijgedragen en hebben alle beslissingen samen genomen. Het is niet mijn stijl om een situatie te forceren."