"Ik zei dat ik met een perfect weekend met de snelste rijders zou kunnen strijden. Maar het weekend verloopt rampzalig, het slechtste van het jaar", concludeerde Marc Márquez na de sprintrace voor de GP van Duitsland. Daarin kwam hij weliswaar als zesde over de finish, maar de totstandkoming van dat resultaat was ronduit moeizaam. Op vrijdag ging de Gresini-rijder twee keer tegen de vlakte, waarbij hij een gebroken vinger en gekneusde ribben opliep. Zaterdag strandde hij vervolgens in Q1, waardoor Márquez vanaf de dertiende positie aan beide races op de Sachsenring moet beginnen. In de kwalificatie ging niet alles van een leien dakje, zo liet hij optekenen.

"Alle mechanische problemen die we kunnen hebben, hebben we dit weekend. In Q1 hadden we op de tweede band een mechanisch probleem. We sprongen vervolgens op de andere motor, maar helaas was er een opstopping op de baan", vervolgde Márquez, die zijn vorige elf Grands Prix op het Duitse circuit wist te winnen. Toch zag hij wel een lichtpuntje. "Er zijn dingen waar je geen controle over hebt en dit weekend heeft iemand besloten dat ik het niet mag, maar ook nu blijven we vechten. Vanaf P13 kon ik in de sprintrace als zesde eindigen. Het goede en positieve is dat ik bijna dezelfde pace had als de top toen ik eenmaal in vrije lucht zat."

Fysiek zware race door gekneusde ribben

Op fysiek vlak had Márquez het dus ook niet eenvoudig. De gebroken vinger hinderde hem in ieder geval niet tijdens de zaterdagse actie, maar van zijn ribben had hij meer last. "Zeker als ik meer dan vijf ronden rij en dieper ga ademhalen. Gelukkig zijn er maar twee bochten naar rechts", zei de 31-jarige rijder uit Cervera, die met meer bochten naar rechts waarschijnlijk niet had gereden. "Maar nu kan ik het accepteren en de pijn tolereren. De dokters zeiden dat ik het risico kon nemen met mijn blessures, maar het voelt vreemd bij mijn ribben. Ze hebben echter gezegd dat het niet riskant is om verder te gaan, dus het is acceptabel. Daarom rijd ik. Als ze zeggen dat het risico te groot is, dan stop ik."

In de sprintrace maakte Márquez dus zeven posities goed op weg naar P6, maar voor de zondagse Grand Prix van dertig ronden koestert hij relatief weinig hoop op een goed resultaat. "Hier hangt veel af van de start en de eerste ronde. In de eerste ronde verlies je al veel tijd, want je kunt niet inhalen. Daar heb je maar twee punten voor: de laatste bocht en de eerste bocht. Verder kun je niets. Zodra je voorbij de eerste bocht bent, kun je tot bocht 12 onmogelijk inhalen", aldus Márquez. "We moeten geduldig zijn en beseffen dat de situatie zo is. Ik deed in de sprintrace geen gekke dingen, ik reed op mijn limiet, vocht, probeerde mijn gevoel te vinden en alles te geven."