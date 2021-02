Honda: Marquez moet zichzelf weer vinden bij terugkeer in MotoGP

Marquez crashte vorige zomer aan het eind van de Grand Prix van Spanje en brak daarbij zijn rechter bovenarm. De coureur heeft sindsdien eigenlijk niet meer op de motor gezeten en is na een derde operatie nog altijd herstellende. Na de laatste operatie in december zit er eindelijk schot in de zaak. Marquez verwacht de pre-season test in Qatar te moeten missen, maar komt mogelijk wel in actie tijdens de openingswedstrijd van het seizoen.

Gevraagd welke versie van Marquez men bij Honda verwacht als hij terugkeert, zei Honda-teambaas Puig dat hij op die vraag ‘geen helder antwoord heeft’. Hij verwacht dat Marquez vooral zelf zijn route op dat vlak uit moet stippelen. “Elke rijder maakt het eens mee dat hij een zware blessure heeft”, zei Puig. “Marc raakte vorig jaar zwaar geblesseerd, het was op zich geen zware blessure, maar het heeft natuurlijk heel veel tijd gekost. Hij heeft lang niet kunnen rijden, maar je kunt jezelf niet veranderen. Hij is een echte kampioen en een volwassen coureur. Wat betreft je vraag heb ik niet een helder antwoord. Ik weet alleen dat hij een manier moet vinden om Marc Marquez te zijn en dat kan hij alleen zelf doen. Natuurlijk zal het team hem helpen, hij heeft onze onvoorwaardelijke steun en het maakt niet uit wat wij verwachten, hopen of denken. Het belangrijkste is om te weten wat hij van zichzelf verwacht en wat hij denkt te moeten doen om weer zo goed mogelijk te worden.”

Puig hoopt met Pol Espargaro een goede tweede rijder te hebben die kan scoren voor Honda: “We hopen dat hij het team aan resultaten kan helpen, dat is waarom we een rijder vastleggen. Hij heeft ervaring uit het verleden, hij is geen kind meer en het is zijn doel om Marc te gebruiken als referentie. We hopen dat hij de motor snel onder de knie krijgt en we hopen op een goede competitie binnen het team, dat is waar we voor gaan. Wanneer je coureurs ook elkaars concurrenten zijn, brengen ze elkaar naar een hoger niveau. Dat verwachten we, we hopen dat hij zijn draai kan vinden bij ons team en op onze motor. We geven hem het beste materiaal zodat hij zijn potentieel kan laten zien.”