Honda beleefde een winter waarin het antwoord zocht op de vraag wat er gedaan moest worden om de matige RC213V te verbeteren. Het werd niet gevonden. Marc Marquez kwam tot de conclusie dat hij in deze fase van het seizoen nog niet tot de titelkandidaten gerekend kan worden, maar stelt dat er in dit seizoen nog veel mogelijk is. Dat bleek zaterdag ook wel toen Marquez op verrassende wijze pole-position pakte in de kwalificatie en in de eerste sprintrace op het podium eindigde nadat hij profiteerde van de fouten gemaakt door Jack Miller en Miguel Oliveira.

De eerstvolgende Honda-rijder was Alex Rins op de dertiende plek terwijl Joan Mir in de kwalificatie niet verder kwam dan de veertiende plek. Marquez presteert beter dan het materiaal op dit moment is, lijkt de logische conclusie. “Ik heb wat ik heb en we zitten samen in hetzelfde schuitje”, laat de zesvoudig MotoGP-wereldkampioen optekenen. “We moeten samenwerken met Honda en mijn team om beter te worden. Klagen heeft geen zin. Ik weet niet wat de andere Honda-rijders gedaan hebben, maar ik heb de motor en zoek naar een manier om het te laten werken. Soms gaat dat niet helemaal netjes, zoals in de kwalificatie. Maar dat is deze sport, ik probeer te overleven en het beste uit elk moment te halen.”

Marquez onthulde na de sprintrace dat het Honda-team hem geadviseerd had om zijn rijstijl op bepaalde vlakken aan te passen voor de RC213V. “Ik ga natuurlijk niet vertellen wat precies, dat kan andere rijders helpen. Maar op vrijdag hebben we een lastige dag gehad en ik ben mijn team echt dankbaar dat ze mij ook helpen om als rijder beter te worden. Het is niet eenvoudig om tips te geven aan een rijder die al vaak gewonnen heeft, maar soms helpt het mij en dan accepteer ik dat. In de derde training heb ik alleen gereden en me geconcentreerd op die tips om zo beter te worden.”

Risico in sprintrace zelfde als hoofdrace

Bepaalde MotoGP-rijders waren zaterdag niet te spreken over het rijgedrag van anderen in de sprintrace. Het korte format nodigt coureurs uit om sneller acties te maken dan ze in een reguliere Grand Prix zouden doen. Volgens Fabio Quartararo is het vragen om ongelukken. Marquez denkt dat het niet veel verschilt. “We wisten voor de sprintrace dat iedereen zou aanvallen, dat is hetzelfde als met een rode vlag in een lange race. Zeker op dit circuit was het hectisch, we moeten kijken wat er gaat gebeuren op andere banen. Hier is de snelheid aardig gelijk omdat we getest hebben, we hebben hier veel gereden, iedereen staat er perfect voor. We nemen het hele weekend veel risico, zeker in de kwalificatie. Dan de sprintrace en dan nog de lange race op zondag. We zullen zien wat er gaat gebeuren. Ik was agressief bij de start van de sprintrace, maar heb me verder rustig gehouden. Mijn positie was beter dan ik vooraf had gedacht en het doel was om top-vijf te rijden.”