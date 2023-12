Marquez accepteert kritiek als MotoGP-overstap naar Ducati mislukt

Na elf jaar en zes wereldtitels heeft Marc Marquez in Valencia afscheid genomen van Repsol Honda voor een verrassende overstap naar Gresini Ducati. Zijn doorlopende contract ter waarde van naar verluidt 15 miljoen euro liet hij ontbinden, naar eigen zeggen omdat hij graag wilde bekijken of hij nog competitief kan zijn. Tijdens de test in Valencia stapte de Spanjaard voor het eerst op de Ducati GP23 en met de vierde tijd zat hij er meteen goed bij. Ook het gevoel leek goed tijdens de test. Hoewel hij officieel tot 1 januari niet openlijk over Ducati mag praten, bleek uit gelekte beelden van Sky Sports Italia dat hij opmerkte dat de Ducati veel minder fysiek is dan de Honda RC213V.

Toch beseft Marquez terdege dat de overstap naar Gresini niet zonder risico's is. In een interview met Motorsport.com vertelde hij dat het goed mogelijk is dat de overstap niet het gewenste resultaat oplevert. "Natuurlijk is dat mogelijk en natuurlijk heb ik wat twijfels. Zelfs nu ik de beslissing heb genomen, heb ik twijfels. En het is mogelijk dat het niet werkt. Maar uiteindelijk zal ik op een dag in vrede afscheid nemen, omdat ik alles heb geprobeerd in mijn carrière en omdat ik gedaan heb wat ik goed vond", zei Marquez, die de mogelijke kritiek die daaruit voortkomt ook zal accepteren.

"Oké, ik accepteer het als het niet succesvol verloopt. Ik accepteer de kritiek en alles wat erbij komt kijken. Maar ik neem dan wel met rust in mijn hoofd afscheid, omdat ik er alles aan gedaan heb. Zo ben ik", vervolgde hij. "Bij Honda blijven was in mijn comfortzone geweest en 95 procent van de rijders was bij Honda gebleven. Waarom? Een goed salaris, geen druk, het ontwikkelen van de motorfiets en kunnen zeggen 'oké, deze race was niet goed omdat we de motorfiets ontwikkelen'. Blijven was de gemakkelijke optie, maar zo ben ik niet. Ik ben een winnaar, een killer en ik zal mijn best doen om te proberen aan de top mee te doen."

Geen boodschap aan verwachtingen van anderen

Vlak voordat Marquez voor het eerst in actie kwam op de Ducati, verzamelde de pers zich rond de garage van Gresini. De overstap is een van de meest opzienbarende van de afgelopen jaren en dus lijkt er meteen ook veel druk op de 30-jarige rijder te staan, maar zelf probeert hij daar niet te veel bij stil te staan. "Het is mijn werk om te proberen om alle verwachtingen te vergeten. Ik weet dat sommigen hoge verwachtingen hebben en sommigen denken dat ik iedere race ga winnen, terwijl anderen denken dat het een ramp wordt", erkende Marquez, die tijdens het interview tijdens de GP van Qatar geen verwachtingen wilde uitspreken zonder op de GP23 te hebben gereden.

"Mijn doel is echter om opnieuw te genieten op het circuit, want in dat geval kan ik mijn carrière verlengen. Als ik niet geniet, duurt mijn carrière niet veel langer. Dit is dus het hoofddoel", aldus Marquez. "Tijdens de wintertest in Maleisië kom ik er wel achter hoe ik ervoor sta. Het wordt lastig en ook een heel leuke uitdaging om mijn rijstijl na elf jaar op hetzelfde type motor aan te passen aan een andere motorfiets. Ik ga natuurlijk mijn best doen en ik vind dat ik in een heel goed team zit dat precies is wat ik zoek: een team met familiegevoel. Wellicht is het niet het grootste team, maar het heeft een familiegevoel en zo wil ik proberen om weer te genieten van het racen."

Na afloop van de test in Valencia onderging Marquez nog een operatie vanwege arm pump. Met dat probleem kampte hij in de tweede helft van het afgelopen MotoGP-seizoen al, maar dat wist hij voor de buitenwereld verborgen te houden.