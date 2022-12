Marc Marquez staat aan de vooravond van een belangrijk MotoGP-seizoen. Een blessure aan zijn arm zorgde ervoor dat de Spanjaard drie jaar lang niet optimaal kon presteren, maar het lijkt erop dat hij volledig hersteld is. 2022 moest het jaar van zijn comeback worden, maar al snel bleek dat de pijn in zijn arm niet was verdwenen. Marquez besloot voor een vierde keer onder het mes te gaan. Het bot werd opnieuw gebroken om het te laten herstellen naar een meer natuurlijke positie. De MotoGP-coureur lag dankzij de ingreep lange tijd uit de roulatie. Na enkele maanden van afwezigheid keerde Marquez in Aragon terug en liet zich meteen vooraan zien. In de resterende Grands Prix scoorde hij een pole-position en een tweede positie. Hierdoor sloot hij zijn jaar met toch een goed gevoel af. Toch is hij naar eigen zeggen nog niet op zijn oude niveau.

"Ik werk eraan", zegt Marquez op een sponsorevent. "Op dit moment volg ik een bepaalde training om weer 100 procent te worden. Met een arm dat al vier keer geopereerd is, is het mijn doel om zo goed mogelijk voorbereid te zijn. Ik wil weer om het wereldkampioenschap vechten. Op dit moment heb ik dus een specifieke aanpak, waarbij ik vanaf januari weer wat meer ga doen. Ik doe alles om het maximale te bereiken. Net voor het seizoen begint wil ik dan zien waar ik sta."

Op de vraag of het winnen met de Honda RC213V op dit moment te hoog gegrepen is, antwoordt Marquez. "Het hangt allemaal af van hoeveel risico je durft te nemen. Dat is aan jezelf. Je rijdt op een motor en niet op een dier. Als je gas geeft, gaat de motor sneller... verminder je het gas, dan ga je trager", zegt hij. "Het zit in mijn DNA om risico's te nemen en er het maximale uit te halen. Als je iets hebt dat je helpt, dan zijn de risico's minder groot. Dat zag je in Valencia. Daar stond verder niets op het spel, ik wilde gewoon op het podium staan. Toen ik zag dat dit lastig werd, nam ik risico's en crashte ik. Dat is mijn manier om het racen steeds beter te begrijpen."

Binnenkort verschijnt er een documentaire over Marquez. Daarin staan de lastige momenten en zijn manier van racen centraal. De opnames begonnen al voor zijn vierde ingreep en laten ook het herstel zien. "Deze documentaire toont de menselijke kant van een sportman", vervolgt Marquez. "Ik won erg veel, waardoor ik een soort superheld leek... maar dat ben ik niet. Er waren genoeg moeilijke periodes. In eerste instantie begon het filmen om mijn terugkeer naar de top vast te leggen, maar uiteindelijk liep het allemaal anders. Ik had nooit verwacht dat ik nog geopereerd moest worden. Dit is wel wat een coureur meemaakt. Je staat aan de top en ineens bevind je je in een nare droom. Een droom die niet lijkt te eindigen."