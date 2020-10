Marquez kreeg advies van broer Marc: "Geen gekke dingen doen"

Marquez ging vrijdag aan de leiding in de eerste vrije training voor de Teruel GP en eindigde uiteindelijk op de tiende plaats in de gecombineerde tijdenlijst. Afgelopen weekend verklaarde de Moto2-wereldkampioen dat het niet realistisch was om tijdens elke race voor het podium te gaan, Alex onthulde vrijdag dat zijn broer hem had geadviseerd met betrekking tot de aanpak voor dit weekend. “Marc zei tegen me dat ik hier niet met het idee moet komen om te winnen”, zei Alex. “Hij vertelde me dat ik geen gekke dingen moest doen als ik nu wat langzamer zou zijn. Dit circuit past goed bij mij en mijn motor. We zullen zien hoe het elders gaat.”

De afgelopen races heeft Honda flink wat veranderd aan de machine. De introductie van een nieuwe Ohlins-schokbreker is een van de meest opvallende zaken, maar ook het chassis is aangepast. Marquez denkt echter dat het gaat om een ‘mentaliteitsverandering’ na de test die plaatsvond na de Grand Prix van San Marino. “Na de Misano-test is er een andere Alex opgestaan, ook met een andere stijl”, zei Marquez. “De test in Misano was verfrissend voor mij, ik heb vaak gezegd, ik heb in Qatar geen kans gehad om echt een dag vrijuit met de machine te testen. Ik had geen kans om zonder veel poespas te testen en gewoon het gevoel te krijgen, in Misano hebben we veel onderdelen getest.”

Daaromd vond Marquez het na enige tijd in Misano wel mooi geweest, het moment was daar om gewoon even zijn gang te gaan: “Het plan was eigenlijk om zestig ronden te rijden, maar toen we alles geprobeerd hadden heb ik tegen het team gezegd dat ze me een paar banden moesten geven. Dan kon ik m’n gang eens gaan, proberen vloeiend te rijden, wat andere zaken te proberen. Daardoor kreeg ik het gevoel en het vertrouwen dat je met deze motor nodig hebt. Dat was heel belangrijk. Het is waar dat Honda goed werk heeft gedaan door ons de juiste zaken te geven, waardoor ik in Maleisië tijdens de eerste test al vertrouwen kreeg. Maar een mentaliteitsverandering was daar ook onderdeel van, een verandering in de aanpak voor het weekend van Misano 2.”