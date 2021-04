MotoGP hoopt dit jaar nog eerste test te houden in Indonesië

Het is inmiddels meer dan twee jaar geleden dat de lokale organisatie een driejarig contract tekende om de MotoGP naar Indonesië te halen. Het moest een speciale gelegenheid worden. Het 4,32 kilometer lange circuit is officieel het eerste stratencircuit op de MotoGP-kalender. Aanvankelijk zou het kampioenschap in 2021 al naar Indonesië gaan, maar door de pandemie wordt dit een hele opgave. Daarom wordt de MotoGP-race vanaf volgend seizoen in de kalender opgenomen. FIM Grand Prix-veiligheidsofficier Franco Uncini en wedstrijdleider Loris Capirossi hebben het nieuwe circuit deze week bezocht.

In een verklaring liet promotor Dorna weten: “Het doel blijft om het Mandalika International Street Circuit in 2021 in gebruik te nemen met een wedstrijd van het WK Superbikes op 14 november. Alle partijen zijn het erover eens om de eerste race van het MotoGP-wereldkampioenschap in 2022 op het circuit te houden, in principe moet de wedstrijd in maart plaatsvinden. Als het mogelijk is om eind dit jaar evenementen te houden in Zuidoost-Azië, dan zal alles in het werk gesteld worden om een test te houden voor de MotoGP-teams. Zo kunnen zij zich aanpassen en voorbereiden op de eerste race in 2022.”

Er wordt inmiddels jaren gewerkt aan de uitbreiding van de MotoGP-kalender. In Zuidoost-Azië is de vraag voor een race groot en voor de producenten van motorfietsen is het een belangrijke markt. Aanvankelijk stond het stratencircuit al op de voorlopige kalender voor dit seizoen, maar dan als reserve. Uiteindelijk bleek een race in 2021 niet haalbaar, ook omdat de pandemie de wereld nog altijd in zijn greep heeft. Bovendien is het nieuwe circuit nog niet klaar. Lokaal is er veel verzet tegen de wedstrijd op het eiland, bij de bouw van het circuit zouden mensenrechten geschonden zijn.

Indonesië stond in 1997 voor het laatst op de Grand Prix-kalender, destijds werd gereden op het Sentul Circuit. Tadayuki Okada won destijds de race in de 500cc-klasse. Negenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi won een jaar in 1996 eerder de 125cc-race. Het Mandalika-circuit is het eerste stratencircuit op de kalender sinds het Opatija Circuit in Kroatië, daar werd in 1977 de Joegoslavische GP gehouden. Het Mandalika-circuit wordt buiten de raceweekenden opengesteld voor het verkeer.