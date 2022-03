Manager Quartararo heeft geen haast met nieuw Yamaha-contract

Dat het niet lekker gaat bij Fabio Quaratararo en de fabrieksstal, is duidelijk. De Franse piloot klaagde tijdens de wintertest meermaals over de weinige progressie met de YZR-M1. Ook in Qatar vallen de uitslagen dit weekend tegen. Vrijdag kwam Quarataro in de eerste oefenritten niet verder dan de achtste tijd. Bovendien had hij de langzaamste topsnelheid van iedereen. Het lukte de titelverdediger uiteindelijk wel om in Q2 te komen, maar de elfde startplaats die hij zaterdag kreeg toebedeeld zal hem niet vrolijk stemmen. Teamgenoot Franco Morbidelli moest het doen moet de twaalfde plek.

Het lijkt dus geen makkelijk seizoen te worden voor Quartararo en het topteam van Yamaha. Bij Canal+ liet Quartararo's manager Eric Mahé zijn gedachten zaterdag de vrije loop. "We hebben aan het einde van het seizoen met Yamaha gesproken over de technische progressie. Om een aantal redenen, waar ik niet op in kan gaan, ziet het er momenteel niet zo goed uit als we hadden verwacht. We zijn nu aan het kijken wat 2023 kan brengen op het technische vlak. Op dit moment hebben we geen haast met het nemen van beslissingen. Vier rijders hebben pas een contract ondertekend [voor na 2022]."

Geen deadline

Mahé weet dat Quarataro met zijn WK-kroon van 2021 interessant zal zijn voor elk team. "Zoals Livio [Suppo, kersverse teammanager bij Suzuki] heeft gezegd: Quartararo is een interessante rijder. We zijn er nog niet. We denken erover na. Zodra Yamaha heeft uitgelegd wat hun plannen voor de toekomst zijn, gaan we verder nadenken."

De zaakwaarnemer heeft dan ook geen deadline voor zichzelf gesteld, en wacht voorlopig rustig af. "Het belangrijkste is dat we te weten komen wat er bij Yamaha gaat gebeuren. Dan zullen we kijken wat er met de rest gebeurt. Naar verwachting zal Yamaha zeggen dat ze verder willen, maar dat is momenteel nog niet het geval. De sleutels liggen op tafel. We zullen zien wie het eerste grijpt. Ik weet het niet."