Manager Martín: "Ducati krijgt kans om kenmerkende waarden na te leven"

Jorge Martín komt de rest van 2024 nog uit voor Pramac Ducati, voordat hij verkast naar Aprilia. Bij het team van Paolo Campinoti geniet de 26-jarige Spanjaard dezelfde status als de fabrieksrijders van Ducati, die hij optimaal benut door voor aanvang van de TT van Assen de WK-leider te zijn. De aankondiging van zijn vertrek uit de Ducati-stal zou er in theorie later dit seizoen voor kunnen zorgen dat rijders als Francesco Bagnaia en Marc Márquez worden voorgetrokken, maar Albert Valera - de manager van Martín - verwacht dat Ducati zich aan de gemaakte afspraken houdt.

"Met Jorge heeft Ducati nu de kans om te laten zien dat ze de waarden intact houden waar ze bekend om staan. Sinds Jorge bij Ducati tekende, heeft hij altijd de behandeling van een fabrieksrijder gehad met een fabrieksmotor. Ook kreeg hij altijd dezelfde ontwikkelingen als de fabrieksrijders. Daar hebben ze zich altijd aan gehouden en ik vertrouw erop dat ze dat blijven doen. Uit respect voor het kampioenschap, de rijders en alle Ducati-rijders", zegt Valera in gesprek met Motorsport.com. Hij benadrukt ook dat Ducati een contractuele verplichting heeft richting Pramac. "Er zijn contracten die dat voorschrijven. Ongeacht of je dat leuk vindt, geeft dat altijd vertrouwen en mentale rust. Daarom zijn we al deze jaren zo rustig geweest. Pramac is een geweldig team met de steun van Ducati en dat is de sleutel om de resultaten van Jorge te kunnen begrijpen."

Martín mengt zich in 2024 voor het tweede jaar op rij in de strijd om de wereldtitel. Vorig jaar deed hij dat ook, al moest hij toen in de slotrace zijn meerdere erkennen in Bagnaia. Dit jaar gaat hij vooralsnog aan de leiding en Valera verwacht dat zijn pupil de rest van het seizoen om de koppositie kan blijven strijden als Ducati de normale ondersteuning blijft geven. "Vorig jaar hadden we doorlopend de steun van Ducati. Dat we het kampioenschap niet hebben gewonnen, was waarschijnlijk te wijten aan een gebrek aan ervaring met een wereldtitel op het spel in de laatste races. Nu is Jorge beter voorbereid op zo'n situatie en ik weet zeker dat hij de tools heeft om voor het wereldkampioenschap te vechten als Ducati zich aan de contractuele verplichtingen houdt."

Waarom Martín besloot om Ducati te verlaten

Zo hoopt Martín met een wereldtitel naar Aprilia te vertrekken, een stap die hij zette doordat Ducati hem uiteindelijk geen plekje in het fabrieksteam kon bieden. "In Barcelona presenteerde Ducati ons een scenario waarmee de drie betrokken partijen behouden zouden blijven: Jorge, Pramac en Márquez. Om een reden die buiten de macht van ons en die van Pramac lag, was de uitvoering van dat idee onmogelijk en op dat moment wisten we dat de twijfel begon toe te slaan", legt Valera de totstandkoming van Martíns vertrek uit. "Het plan dat in Montmeló werd aangeboden, begon in Mugello te ontsporen en vervolgens besloot Jorge om een andere weg in te slaan."